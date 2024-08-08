Названы вакансии с самыми низкими зарплатами в России
Медиана зарплат в России сейчас - 70-75 тысяч
08 августа 2024, 11:48, ИА Амител
Согласно данным сервиса HeadHunter, наименьшие заработные платы в России получают дворники и уборщики, сообщает РИА Новости.
Самые низкооплачиваемые профессии:
- дворники — 32,6 тыс. рублей;
- уборщики — 37,3 тыс. рублей;
- воспитатели и няни — 40,5 тыс. рублей;
- учителя — 41,9 тыс. рублей;
- мерчандайзеры — 43,9 тыс. рублей.
Также в список вошли артисты с доходом в 45,6 тыс. рублей, психологи (45,6 тыс. рублей), охранники (47,3 тыс. рублей), кассиры-операционисты (48,4 тыс. рублей). При этом медиана зарплат в России сегодня составляет 70-75 тыс. рублей.
Аналитики объяснили, что в топ-25 специализаций с самой низкой оплатой труда часто попадают те профессии, которые не требуют профессионального образования или специфических навыков и квалификации. Также в этот список могут входить профессии, на которые сегодня нет повышенного спроса.
11:57:52 08-08-2024
Работаю доцентом в университете, зарплата 28 000. А в школе мне учитель начальных классов говорила, что стану дворником, если буду плохо учиться.
12:46:17 08-08-2024
Гость (11:57:52 08-08-2024) Работаю доцентом в университете, зарплата 28 000. А в школе ... похоже вы плохо учились, да.
13:17:58 08-08-2024
Гость (11:57:52 08-08-2024) Работаю доцентом в университете, зарплата 28 000. А в школе ...
Работаю сисадмином в университете, зарплата 30 000. Учительница тоже самое говорила.
13:29:07 08-08-2024
Гость (13:17:58 08-08-2024) Работаю сисадмином в университете, зарплата 30 000. Учит... с вашей учительницей согласен.
14:41:04 08-08-2024
Гость (11:57:52 08-08-2024) Работаю доцентом в университете, зарплата 28 000. А в школе ... Делаем вывод: скоро университеты вообще перестанут существовать за ненадобностью.
14:48:45 08-08-2024
Гость (14:41:04 08-08-2024) Делаем вывод: скоро университеты вообще перестанут существов... а где дОцентов выращивать? не, надо оставить.
опять же - дворник без университетского образования это нонсенс.
12:19:48 08-08-2024
А как же сотрудники Почты России на МРОТе?
12:23:44 08-08-2024
Да где такие агроменные зарплаты?
12:28:27 08-08-2024
Главный специалист (потолок для рядового сотрудника) в городской администрации - от 30 до 32 тысяч в зависимости от стажа, заместитель начальника отдела - 42 тысячи, начальник отдела - 52.
18:27:18 08-08-2024
Коренной бийчанин (12:28:27 08-08-2024) Главный специалист (потолок для рядового сотрудника) в город... Это слишком много для "ценных специалистов" в администрации
07:18:20 09-08-2024
Коренной бийчанин (12:28:27 08-08-2024) Главный специалист (потолок для рядового сотрудника) в город... только вы почему-то забываете упомянуть квартальные и годовые премии...
07:32:08 09-08-2024
Гость (07:18:20 09-08-2024) только вы почему-то забываете упомянуть квартальные и годовы... Не забываю. В Барнауле всё это есть, в Бийске - квартальные не существуют, годовая - если дали 10 тысяч - народ счастлив, обычно от трех до пяти.
12:49:28 08-08-2024
Служащие районных и сельских администраций получают копейки.
12:53:25 08-08-2024
Все рядовые работники администраций, бюджетники получают меньше 40 тысяч.
14:12:29 08-08-2024
учителя на одном уровне с дворниками - класс
14:45:32 08-08-2024
Когда вся страна дерьмом обрастет, то дворники будут, как у президента. Учителя свои гранты получили во время компании по выборам. Кого помогли избрать у того просите.
17:04:35 08-08-2024
Врачи, которые всю свою сознательную жизнь учатся тоже не блещут зарплатой 16000-25000.
18:28:56 08-08-2024
Гость (17:04:35 08-08-2024) Врачи, которые всю свою сознательную жизнь учатся тоже не бл... И какой врач и где в месяц 16 000 получает? М? Больничку и должность. Или мирдверьмяч?
18:30:30 08-08-2024
Гость (17:04:35 08-08-2024) Врачи, которые всю свою сознательную жизнь учатся тоже не бл... Сочинять то не надо.
12:50:30 09-08-2024
школа 76 на уюном дворник 19000