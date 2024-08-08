Названы вакансии с самыми низкими зарплатами в России

Медиана зарплат в России сейчас - 70-75 тысяч

08 августа 2024, 11:48, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Согласно данным сервиса HeadHunter, наименьшие заработные платы в России получают дворники и уборщики, сообщает РИА Новости.

Самые низкооплачиваемые профессии:

дворники — 32,6 тыс. рублей;

уборщики — 37,3 тыс. рублей;

воспитатели и няни — 40,5 тыс. рублей;

учителя — 41,9 тыс. рублей;

мерчандайзеры — 43,9 тыс. рублей.

Также в список вошли артисты с доходом в 45,6 тыс. рублей, психологи (45,6 тыс. рублей), охранники (47,3 тыс. рублей), кассиры-операционисты (48,4 тыс. рублей). При этом медиана зарплат в России сегодня составляет 70-75 тыс. рублей.

Аналитики объяснили, что в топ-25 специализаций с самой низкой оплатой труда часто попадают те профессии, которые не требуют профессионального образования или специфических навыков и квалификации. Также в этот список могут входить профессии, на которые сегодня нет повышенного спроса.