Минцифры заявило об отсутствии в повестке вопроса блокировки YouTube

Кроме того, блокировка пока не грозит и WhatsApp

20 сентября 2023, 21:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вопрос блокировки видеохостинга YouTube на территории России не стоит на повестке дня. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week.

"Вопрос о блокировке YouTube в повестке не стоит", – сказал министр.Шадаев добавил, что ограничение доступа к мессенджеру WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской) также не является текущим вопросом.

Напомним, что недавно председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что блокировать сервис пока не планируют. Этого не будут делать до тех пор, пока среди российских площадок не появится адекватной и полноценной замены.