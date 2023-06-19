Минимальную цену на сидр предложили установить в России
Такая стоимость могла бы снизить количество контрафактной продукции на рынке
19 июня 2023, 16:29, ИА Амител
В России предложили установить минимальную розничную цену на сидр. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратилась Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, пишут "Ведомости".
Подписи под обращением поставили ассоциация и 40 компаний, производящих сидры из натуральных ягод и фруктов.
Приемлемой минимальной ценой указали 150 рублей за литр. Такая стоимость, уверены эксперты, могла бы снизить количество контрафактной продукции на рынке.
"Производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены, а покупатели будут брать качественный продукт", – отмечает издание.
Напомним, ранее больше 100 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России, медики зафиксировали 31 летальный случай.
16:32:52 19-06-2023
Производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены -------- Ну будут продавать по установленной цене, в чем прикол то???
17:19:43 19-06-2023
спирт + ароматизатор = суперприбыль.
17:23:07 19-06-2023
Чтобы производители некачественного сидра смогли заработать больше
17:26:34 19-06-2023
Спирт продали со склада МВД и погибла куча народу. Решение - поднимем цену на Сидр
20:48:55 19-06-2023
Идиократия
07:37:17 20-06-2023
На тот самый сидр?
07:46:42 20-06-2023
На тот самый - ага. именно только на этот))