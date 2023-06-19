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Минимальную цену на сидр предложили установить в России

Такая стоимость могла бы снизить количество контрафактной продукции на рынке

19 июня 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В России предложили установить минимальную розничную цену на сидр. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратилась Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, пишут "Ведомости".

Подписи под обращением поставили ассоциация и 40 компаний, производящих сидры из натуральных ягод и фруктов.

Приемлемой минимальной ценой указали 150 рублей за литр. Такая стоимость, уверены эксперты, могла бы снизить количество контрафактной продукции на рынке.

"Производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены, а покупатели будут брать качественный продукт", – отмечает издание.

Напомним, ранее больше 100 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России, медики зафиксировали 31 летальный случай.

цены инициативы алкоголь

Комментарии 7

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Гость

16:32:52 19-06-2023

Производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены -------- Ну будут продавать по установленной цене, в чем прикол то???

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Гость

17:19:43 19-06-2023

спирт + ароматизатор = суперприбыль.

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Гость

17:23:07 19-06-2023

Чтобы производители некачественного сидра смогли заработать больше

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Гость

17:26:34 19-06-2023

Спирт продали со склада МВД и погибла куча народу. Решение - поднимем цену на Сидр

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Олег

20:48:55 19-06-2023

Идиократия

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Земляк

07:37:17 20-06-2023

На тот самый сидр?

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Гость

07:46:42 20-06-2023

На тот самый - ага. именно только на этот))

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