Минимальную цену на сидр предложили установить в России

Такая стоимость могла бы снизить количество контрафактной продукции на рынке

19 июня 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России предложили установить минимальную розничную цену на сидр. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратилась Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, пишут "Ведомости".

Подписи под обращением поставили ассоциация и 40 компаний, производящих сидры из натуральных ягод и фруктов.

Приемлемой минимальной ценой указали 150 рублей за литр. Такая стоимость, уверены эксперты, могла бы снизить количество контрафактной продукции на рынке.

"Производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены, а покупатели будут брать качественный продукт", – отмечает издание.

Напомним, ранее больше 100 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России, медики зафиксировали 31 летальный случай.