Министр обороны Британии призвал Украину экономнее расходовать снаряды

Бен Уоллес посоветовал Киеву брать пример с солдат НАТО

16 февраля 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес призвал Украину более экономно использовать боеприпасы, сообщает "МК".

Руководитель военного ведомства посоветовал Киеву брать пример с блока НАТО, военные которого никогда не ведут боевые действия таким образом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Киев к попытке занять Крым, так как в противном случае это может привести к более масштабному ответу со стороны Москвы.