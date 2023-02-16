Министр обороны Британии призвал Украину экономнее расходовать снаряды
Бен Уоллес посоветовал Киеву брать пример с солдат НАТО
16 февраля 2023, 15:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес призвал Украину более экономно использовать боеприпасы, сообщает "МК".
Руководитель военного ведомства посоветовал Киеву брать пример с блока НАТО, военные которого никогда не ведут боевые действия таким образом.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Киев к попытке занять Крым, так как в противном случае это может привести к более масштабному ответу со стороны Москвы.
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