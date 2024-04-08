Как выглядит будущая развязка в Барнауле, где за одну ночь появился большой пролет

Объект обещают сдать к концу 2024 года

08 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Строители в ночь с 6 на 7 апреля смонтировали пролет между второй и третьей опорами развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Для того чтобы провести работы над проезжей частью, на несколько часов пришлось перекрыть одну из дорог. Теперь развязка больше напоминает масштабный объект, который долгие годы не могли возвести в Алтайском крае. Рассказываем, как изменилась будущая суперразвязка и когда ее достроят.

Что сделали на объекте?

Собраны конструкции для последующего монтажа пролета между первой и второй опорами металлического путепровода со стороны Ленточного бора. По данным регионального Минтранса, рабочие закрепят соединительные узлы пролета. Два из них смонтированы ранее, еще два будут возведены после устройства тоннельной части развязки. В целом металлический путепровод будет состоять из шести пролетов.

Что вообще известно о развязке?

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 410 метров.

Когда завершат работы?

Согласно контракту, к концу 2024 года. Однако, по сведениям amic.ru, сейчас подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" – отстает от графика на несколько месяцев. Ранее заместитель правительства Алтайского края Александр Климин поручил особое внимание обратить на соблюдение сроков при строительстве транспортной трехуровневой развязки.

"Изменение сроков ввода объекта в эксплуатацию недопустимо, поэтому при наступлении благоприятных погодных условий необходимо увеличить темпы работ. Обо всех отклонениях от графика докладывать незамедлительно", – отметил Климин.