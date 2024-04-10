В городах и селах Алтайского края по нацпроекту приводят в порядок дороги

Рассказываем, в каких населенных пунктах края отремонтируют дороги

10 апреля 2024, 16:25, ИА Амител

Ремонт дорог в Алтайском крае/фото: mintrans.alregn.ru

38 участков региональных дорог Алтайского края приведут в порядок летом 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". 11 из них проходят через населенные пункты.

Как подчеркивают в пресс-службе Минтранса Алтайского края, ремонт на большинстве объектов начали еще год назад. А этим летом работы завершат, и дороги полностью введут в эксплуатацию.

Также в ведомстве отмечают, что в рамках работ на многих участках, где проходят автобусные маршруты, подрядчики также проводят ремонт остановочных пунктов и устанавливают новые павильоны.

В каких селах и городах края отремонтируют дороги?

По сообщению Минтранса, ремонтные работы идут в Тогульском районе: в селах Тогул и Старый Тогул. Через эти населенные пункты проходит региональная дорога Мартыново – Тогул – Залесово.

В селе Тогул будет восстановлено асфальтобетонное покрытие, запланировано устройство тротуаров и остановочных пунктов. Протяженность участка, где идут ремонтные работы, составляет 1,5 км. В селе Старый Тогул приведут в нормативное состояние более километра дороги.

Участок трассы Мартыново – Тогул – Залесово будет отремонтирован в Заринске. Его протяженность – пять километров. На дороге уложат асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, установят восемь автобусных остановок.

Продолжатся ремонтные работы и на участке дороги Бийск – Соколово – Акутиха – Солдатово. Этот участок проходит по поселку Мирному Зонального района, его протяженность 1,2 км. Подрядчики выполняют ремонт проезжей части, обустраивают тротуары, а также водопропускные трубы на остановочных пунктах.

В Рубцовске дорожники приведут в порядок более 500 метров трассы Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск. Также на этом участке установят остановочные павильоны.

В селе Новокраюшкино Первомайского района жители будут ездить по отремонтированному участку (один километр) дороги Первомайское – Акулово. Дорожники уже установили остановочный павильон.

В селе Саввушка этим летом завершат работы по ремонту 2,4 км трассы Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан. Как уточнили в пресс-службе Минтранса, во время ремонта на дороге восстановят основание методом холодного ресайклинга, уложат новое асфальтобетонное покрытие и укрепят обочины.

Такие же работы идут на дороге Рубцовск – Угловское – Михайловское в селе Круглом Угловского района. Здесь обновят три километра трассы.

В поселке Красные Орлы Петропавловского района заменят дорожное полотно на одном километре трассы Алейск – Петропавловское – Смоленское. Также запланировано устройство водопропускных труб.

Почти завершен ремонт дороги Мамонтово – Украинка в селе Мамонтово. Протяженность восстановленного участка – более 800 метров. Этим летом вдоль него будет проведено благоустройство.

Почти 2,7 км дороги отремонтируют в селе Новичиха, по трассе Поспелиха – Новичиха – Волчиха: заменят дорожное основание и укрепят обочины.

Приведут в порядок и 850 метров подъездной дороги к селу Озерки Тальменского района. Здесь запланировано восстановление основания проезжей части, новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, сделают тротуары и заменят водопропускные трубы.

Ремонт дорог на Алтае / Фото: Министерство транспорта

Сколько всего километров дорог отремонтируют в населенных пунктах?

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Алтайском крае введут в эксплуатацию более 20 км дорог, которые проходят через населенные пункты.

В Минтрансе подчеркивают: ремонт сельских дорог повышает транспортную доступность, соединяет деревни, села и поселки с городами и высокоинтенсивными трассами.