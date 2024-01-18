Министр Решетников рассказал о планах обогнать экономику Японии
По его словам, достичь этого удастся при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП
18 января 2024, 09:30, ИА Амител
Россия может обогнать экономику Японии в течение трех-четырех лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с правительством. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, у РФ с Японией "не такой большой разрыв", и при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП "нам вполне по силам обогнать" их перегнать.
Министр уточнил, что экономика Японии сейчас растет меньше 1%.
По данным Всемирного банка, по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию по паритету покупательной способности и по объему экономики. Впереди шли Япония, Индия, США и Китай.
Ранее аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований пришли к выводу, что к 2026 году Германия может лишиться статуса третьей экономики мира, уступив место Японии, а позднее – и Индии.
09:33:36 18-01-2024
Ну правильно всё, Европу всю обогнали уже. Нужны новые амбициозные цели
09:38:01 18-01-2024
Обогнать? Да нам хотя бы встать на один уровень.
09:44:20 18-01-2024
Включите Путину интернет. Пусть сравнит доносы своих министров и реальную жизнь.
10:09:39 18-01-2024
Гость (09:44:20 18-01-2024) Включите Путину интернет. Пусть сравнит доносы своих министр... Твоя жизнь в беднейшем Алтайском крае не означает что так живут на остальных территориях. Соседние Омск, Томск, Кемерово, Красноярск несравнимо богаче живут. А ты свою унылую провинциальную картинку проецируешь на других.
09:47:07 18-01-2024
Как Марк 2 начнут производить в России, так можно будет считать, что приближаемся к Японии по уровню экономического развития
10:10:17 18-01-2024
Гость (09:47:07 18-01-2024) Как Марк 2 начнут производить в России, так можно будет счит... Марк2 - безобразное старое корыто.
10:26:03 18-01-2024
Гость (09:47:07 18-01-2024) Как Марк 2 начнут производить в России, так можно будет счит... Я хоть и атеист, но скорее второе пришествие произойдет
14:26:47 18-01-2024
Гость (09:47:07 18-01-2024) Как Марк 2 начнут производить в России, так можно будет счит... Зачем нам производить это овно?
16:30:04 18-01-2024
Гость (09:47:07 18-01-2024) Как Марк 2 начнут производить в России, так можно будет счит... Ну а что? Задний привод, значит платформа от жигулей подойдёт 😂😂😂
09:49:42 18-01-2024
Классика - и тут Остапа понесло
10:18:25 18-01-2024
Советская Россия сша догоняла и обгоняла... а эти вассала сша японию догнать ни как не могут!?...
10:26:57 18-01-2024
А ведь найдутся дураки, которые этому будут свято верить.
10:47:52 18-01-2024
В этом министерстве (зоопарке) предшественник нырял, пытаясь узнать, когда экономика России достигнет дна. Донырялся - присел на нары. Теперь этот - подпрыгивает, когда эта экономика сама по себе воспарит. И почему соревноваться будем с Японией с 1% роста, давай с Китаем с - 7%. Ему то чего?! Отрапортовал и не рассветай, в членовоз и в свой дворец или с делегацией нахаляву за границу. Видать в этом министерстве явно делать нечего, крыша едет у работников. Они уже коммунизм построили и на Марс слетали.
17:29:43 18-01-2024
Андрей (10:47:52 18-01-2024) В этом министерстве (зоопарке) предшественник нырял, пытаясь... На бумаге всех обгоним и порвем. Луна - 25, взяла на таран Луну, что до сих пор отдышаться не можем. Как в том фильме, - да -а, гранаты не той системы.
10:48:43 18-01-2024
Монголию уже перегнали?
10:56:58 18-01-2024
Забористее только у Димана.
11:01:54 18-01-2024
Меня вот терзает сакраментальный вопрос: если мы уже перегнали Германию, почему моя родственница там В ДЕНЬ зарабатывает больше моей пенсии и может позволить себе летать по миру бизнес классом и жить в пятизвёздочных отелях, а я даже автобус и маршрутку себе позволить уже не могу?
11:27:53 18-01-2024
Вопрос (11:01:54 18-01-2024) Меня вот терзает сакраментальный вопрос: если мы уже перегна... И кем у вас там родственница работает,которая летает по миру бизнес классом?Жалко что у вас тут нету тёти...
11:02:53 18-01-2024
если только организовать цунами, которое смоет всю Японию, то возможно.
11:23:27 18-01-2024
отличная новость. трубы только починим и попрём
12:20:46 18-01-2024
гость (11:23:27 18-01-2024) отличная новость. трубы только починим и попрём... Интересно, что такое забористое они там курят?
12:36:24 18-01-2024
Кому нужна патетика-гипотетика, оторванные от действительности??????????????
14:04:20 18-01-2024
Им явно в пищу что-то добавляют. Какая Япония? В России даже вшивый кнопочный тлф не смогли сделать, нам до Японии, как до луны раком.
14:28:50 18-01-2024
А что в Японии сильная экономика? Сколько сейчас чемоданов йен за доллар дают? Модет не стоит на них равняться???
15:57:06 18-01-2024
Во времена Хрущева ,как сейчас помню догоняли Америку и чуть не перегнали ,ну тут этот Чубайс вынырнул и все коту под хвост ,ну а сейчас може и получится ,вперёд Россиияне …
20:23:13 18-01-2024
Дуремар недуремар???????И это чудо было советником у Путина. Португалию перегнали или не догнали. Тогда понятно почему мы в хвосте развитых стран Мира и не растем.