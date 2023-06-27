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Министр сельского хозяйства Патрушев приедет на Алтай на "День сибирского поля"

Межрегиональный агропромышленный форум пройдет в Алтайском крае 28 и 29 июня

27 июня 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: mcx.gov.ru
Фото: mcx.gov.ru

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев приедет в Алтайский край. Известно, что он примет участие в межрегиональном агропромышленном форуме "День сибирского поля" вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и полномочным представителем президента в СФО Анатолием Серышевым. Также министр и губернатор примут участие в оперативном штабе Минсельхоза. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2023 году "День сибирского поля" пройдет 28-29 июня. В его рамках обсудят подготовку к уборочной кампании, развитие молочного животноводства и переработки молока, изменения в законодательстве. Также запланированы тематические конференции, круглые столы, семинары и другие деловые события.

Напомним, в Алтайском крае "День сибирского поля" проводят с 2011 года.

Ранее amic.ru рассказал, какие новинки презентуют алтайские предприятия на "Дне сибирского поля – 2023".

Поле. Трактор. АПК / Фото: aleksandarlittlewolf на Freepik

300 трактористов. Когда и где пройдёт "День сибирского поля – 2023"

Более трёхсот компаний зарегистрировались для участия в форуме
НОВОСТИЭкономика
Алтайский край День сибирского поля
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Комментарии 6

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Гость

16:00:24 27-06-2023

А какой адрес выставки?

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Гость

16:11:22 27-06-2023

Он сразу в поле поедет или к Петровичу заезжать сначала будет? Лучше бы сразу в поля, а то опять пробки будут.

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Гость

16:34:45 27-06-2023

С папой приедет ?

  2 Нравится
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Гость

17:00:19 27-06-2023

Как в дешёвом кинофильме, перед выборами всё массово посещают губернатора, а он рассказывает как всё прекрасно и что будет ещё лучше если дадут ещё попытку

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Гость

17:09:19 27-06-2023

К нам едет миллиардер, неужто денег хочет из своего кармана краю.

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Гость1

13:02:50 28-06-2023

Радость то какая!

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