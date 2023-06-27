Межрегиональный агропромышленный форум пройдет в Алтайском крае 28 и 29 июня

27 июня 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: mcx.gov.ru

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев приедет в Алтайский край. Известно, что он примет участие в межрегиональном агропромышленном форуме "День сибирского поля" вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и полномочным представителем президента в СФО Анатолием Серышевым. Также министр и губернатор примут участие в оперативном штабе Минсельхоза. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2023 году "День сибирского поля" пройдет 28-29 июня. В его рамках обсудят подготовку к уборочной кампании, развитие молочного животноводства и переработки молока, изменения в законодательстве. Также запланированы тематические конференции, круглые столы, семинары и другие деловые события.

Напомним, в Алтайском крае "День сибирского поля" проводят с 2011 года.

Ранее amic.ru рассказал, какие новинки презентуют алтайские предприятия на "Дне сибирского поля – 2023".