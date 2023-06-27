Министр сельского хозяйства Патрушев приедет на Алтай на "День сибирского поля"
Межрегиональный агропромышленный форум пройдет в Алтайском крае 28 и 29 июня
27 июня 2023, 15:29, ИА Амител
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев приедет в Алтайский край. Известно, что он примет участие в межрегиональном агропромышленном форуме "День сибирского поля" вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и полномочным представителем президента в СФО Анатолием Серышевым. Также министр и губернатор примут участие в оперативном штабе Минсельхоза. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В 2023 году "День сибирского поля" пройдет 28-29 июня. В его рамках обсудят подготовку к уборочной кампании, развитие молочного животноводства и переработки молока, изменения в законодательстве. Также запланированы тематические конференции, круглые столы, семинары и другие деловые события.
Напомним, в Алтайском крае "День сибирского поля" проводят с 2011 года.
Ранее amic.ru рассказал, какие новинки презентуют алтайские предприятия на "Дне сибирского поля – 2023".
16:00:24 27-06-2023
А какой адрес выставки?
16:11:22 27-06-2023
Он сразу в поле поедет или к Петровичу заезжать сначала будет? Лучше бы сразу в поля, а то опять пробки будут.
16:34:45 27-06-2023
С папой приедет ?
17:00:19 27-06-2023
Как в дешёвом кинофильме, перед выборами всё массово посещают губернатора, а он рассказывает как всё прекрасно и что будет ещё лучше если дадут ещё попытку
17:09:19 27-06-2023
К нам едет миллиардер, неужто денег хочет из своего кармана краю.
13:02:50 28-06-2023
Радость то какая!