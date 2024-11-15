Министром транспорта Алтайского края может стать генерал полиции Андрей Подолян

Место Антона Воронова может занять бывший начальник ГУ МВД по региону

15 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Андрей Подолян / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Должность министра транспорта Алтайского края может занять бывший начальник Главного управления МВД по региону, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян. Об этом сообщает "Толк".

Александра Мошкина, исполняющего обязанности главы регионального Минтранса, не планируют ставить на министерское место на постоянной основе. Вместо него назначить министром могут Андрея Подоляна, который ранее покинул пост руководителя краевого главка МВД РФ.

"Любопытно, что и нынешнего и.о. главы ведомства Александра Мошкина, и вероятного назначенца Андрея Подоляна связывает то, что оба они – выходцы из силовых структур. Так, Александр Мошкин, до недавнего времени занимавший позицию заместителя министра транспорта Алтайского края, в свое время проходил переподготовку в Институте ФСБ России в Новосибирске, а с августа 2008 по сентябрь 2015 года проходил военную службу на офицерских должностях в УФСБ России по Алтайскому краю. В краевом Минтрансе он работает с августа 2022 года", – отмечает "Толк".

Вся карьера Подоляна связана со службой в органах внутренних дел. Андрей Анатольевич родился в Рубцовске в 1968 году. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности "правоведение". Службу начал в 1991-м в должности милиционера патрульно-постовой службы.

В 1999 году Подоляна назначили заместителем начальника отдела по борьбе с организованной преступностью в Рубцовске. В 2001 году он возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью в Бийске, а с 2005 по 2008 год руководил отделом по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай.

С 2008 по 2011 год возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай. С 2011 года стал заместителем начальника криминальной милиции ГУВД по Пермскому краю. В том же году Подоляна назначили заместителем начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД по Пермскому краю.

С марта 2015 года Подолян занимал должность заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области. В августе 2018 года он стал руководителем ГУ МВД по Алтайскому краю. На этом посту получил звание генерал-лейтенанта полиции.

В 2024 году Андрей Подолян покинул свой пост, а на его место пришел Сергей Камышев.Напомним, прежний руководитель министерства Антон Воронов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края с 1 ноября назначили Александра Мошкина.