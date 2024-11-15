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Министром транспорта Алтайского края может стать генерал полиции Андрей Подолян

Место Антона Воронова может занять бывший начальник ГУ МВД по региону

15 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Андрей Подолян / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Андрей Подолян / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Должность министра транспорта Алтайского края может занять бывший начальник Главного управления МВД по региону, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян. Об этом сообщает "Толк".

Александра Мошкина, исполняющего обязанности главы регионального Минтранса, не планируют ставить на министерское место на постоянной основе. Вместо него назначить министром могут Андрея Подоляна, который ранее покинул пост руководителя краевого главка МВД РФ.

"Любопытно, что и нынешнего и.о. главы ведомства Александра Мошкина, и вероятного назначенца Андрея Подоляна связывает то, что оба они – выходцы из силовых структур. Так, Александр Мошкин, до недавнего времени занимавший позицию заместителя министра транспорта Алтайского края, в свое время проходил переподготовку в Институте ФСБ России в Новосибирске, а с августа 2008 по сентябрь 2015 года проходил военную службу на офицерских должностях в УФСБ России по Алтайскому краю. В краевом Минтрансе он работает с августа 2022 года", – отмечает "Толк".

Вся карьера Подоляна связана со службой в органах внутренних дел. Андрей Анатольевич родился в Рубцовске в 1968 году. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности "правоведение". Службу начал в 1991-м в должности милиционера патрульно-постовой службы.
В 1999 году Подоляна назначили заместителем начальника отдела по борьбе с организованной преступностью в Рубцовске. В 2001 году он возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью в Бийске, а с 2005 по 2008 год руководил отделом по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай.
С 2008 по 2011 год возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай. С 2011 года стал заместителем начальника криминальной милиции ГУВД по Пермскому краю. В том же году Подоляна назначили заместителем начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД по Пермскому краю.
С марта 2015 года Подолян занимал должность заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области. В августе 2018 года он стал руководителем ГУ МВД по Алтайскому краю. На этом посту получил звание генерал-лейтенанта полиции.
В 2024 году Андрей Подолян покинул свой пост, а на его место пришел Сергей Камышев.Напомним, прежний руководитель министерства Антон Воронов подал заявление об увольнении по собственному желанию.  Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края с 1 ноября назначили Александра Мошкина.

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НОВОСТИТранспорт
Алтайский край отставки и назначения минтранс

Комментарии 17

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Гость

11:43:30 15-11-2024

Навроде Белоусова в МО, Подолян может возглавить министерство транспорта?

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Гость

14:07:47 15-11-2024

Гость (11:43:30 15-11-2024) Навроде Белоусова в МО, Подолян может возглавить министерств... Что такое НАВРОДЕ ?

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Гость

17:49:13 15-11-2024

Гость (14:07:47 15-11-2024) Что такое НАВРОДЕ ?... НАВРОДЕ ― значение и употребление слова.
Современный русский язык неоднороден в стилевом отношении. Стиль в лингвистике (если кратко) - использование средств языка в разных речевых ситуациях/сферах.
Слово, указанное в вопросе, существует как сниженное, т.е. применяется исключительно в разговорном стиле. Нейтральный синоним этого предлога - вроде, лексическое значение при этом то же - "наподобие", "как", напр., клумба наподобие звезды/вроде звезды/.
Сам же разговорный вариант пишется только слитно - навроде.
1. Слово часто встречается у В. Распутина (Прощание с Матерой):
Закружили меня звездочки... навроде как обмерла, ниче не помню, кто я, где я, че было.

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Гость

11:47:55 15-11-2024

Что им на пенсии не сидится? Пенсия то генеральская, сиди себе на берегу с удочкой и кури бамбук.

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Гость

13:03:35 15-11-2024

Гость (11:47:55 15-11-2024) Что им на пенсии не сидится? Пенсия то генеральская, сиди се... Кто идёт во власть смолоду, иначе видит жизнь. Покой - не цель для таких.

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Вася

11:50:46 15-11-2024

Сразу появится безналичная оплата новые шикарные автобусы и кондиционеры. Оплата за проезд понизится в два раза

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Гость

12:57:10 15-11-2024

Вася (11:50:46 15-11-2024) Сразу появится безналичная оплата новые шикарные автобусы и ... для сотрудников и участников

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Гость

13:00:56 15-11-2024

Вася (11:50:46 15-11-2024) Сразу появится безналичная оплата новые шикарные автобусы и ... ха-ха три раза!

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Гость

12:20:38 15-11-2024

связи все есть, а что не работать.....

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Гость

14:42:50 15-11-2024

Гость (12:20:38 15-11-2024) связи все есть, а что не работать........ старый, чтоб работать

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Гость

12:47:52 15-11-2024

А что, "молодой перспективный руководитель с опытом работы в дорожно-строительной сфере". Всё в духе управленчиских решений из мАсквы.

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Гость

12:54:07 15-11-2024

Вон даже Трамп себе молодую команду собирает. А мы тут всякое старье тянем. Молодым дорогу надо давать!

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Элен без ребят

15:28:22 15-11-2024

Гость (12:54:07 15-11-2024) Вон даже Трамп себе молодую команду собирает. А мы тут всяко... а то, что ему самому почти 80 вас не смущает?

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Александр

13:35:56 15-11-2024

И это правильно.Порядочный генерал в современное время и это такой человек. Удачи

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Гость

13:42:53 15-11-2024

Александр (13:35:56 15-11-2024) И это правильно.Порядочный генерал в современное время и это... Вы про какого генерала лизнули?

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Гость

14:01:53 15-11-2024

Посадки будут.

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Гость

14:21:07 15-11-2024

Гость (14:01:53 15-11-2024) Посадки будут.... Массовые. Картофеля. В Египте.

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