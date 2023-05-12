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Минобороны опровергло информацию о прорывах ВСУ в зоне СВО

Общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем, заявили в военном ведомстве

12 мая 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: англоязычный сайт Минобороны РФ / eng.mil.ru
Фото: англоязычный сайт Минобороны РФ / eng.mil.ru

Минобороны РФ опровергло заявления о прорывах ВСУ в зоне спецоперации.

"Заявления, распространённые отдельными телеграм-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности", – подчеркнули в военном ведомстве.

Также добавили, что общая обстановка в районе проведения СВО находится под контролем.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Россия и Украина могут начать мирные переговоры к концу этого года. По его словам, внести ясность в ситуацию с началом мирного урегулирования удалось с помощью инициативы Китая.

Комментарии 8

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Гость

08:08:12 12-05-2023

информацию о прорывах ВСУ --- о, контрнаступление началось?

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Гость

08:09:35 12-05-2023

удалось с помощью мирной инициативы Китая --- вот молодцы китайцы. Наверное потому что под руководством компартии

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Гость

08:22:37 12-05-2023

Никакого контрнаступления не началось, хохол вымогает у пиндосов больше оружия. Сейчас в действительности происходит обстрел городов ДНР натовскими снарядами, и упреждающие удары по скоплениям хохло-вояк, которые ждут сигнала. А вбросы телеграм-каналов - это работа ципсошников, поганых пропагандистов. Они сейчас будут специально провоцировать на реакцию.

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Гость

08:31:36 12-05-2023

Гость (08:22:37 12-05-2023) Никакого контрнаступления не началось, хохол вымогает у пинд... Все хорошо, прекрасная маркиза...

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Гость

08:57:17 12-05-2023

Гость (08:22:37 12-05-2023) Никакого контрнаступления не началось, хохол вымогает у пинд... Ну вам то точно можно верить, а то МО как то подрастеряло доверие

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Гость

09:22:15 12-05-2023

Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка, ни одного печального сюрприза!

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ВВП

10:09:55 12-05-2023

Ну вот, многие и попались на психологический крючок. Наши врут, враг у стен, хватай чемодан, вокзал уходит. Пора привыкнуть, что идёт психологическая борьба. На фронте они не победят, они должны взорвать страну изнутри.

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Гость

12:10:39 12-05-2023

Мы даже ничего еще не начинали... Всё идёт по плану.

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