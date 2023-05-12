Минобороны опровергло информацию о прорывах ВСУ в зоне СВО

Общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем, заявили в военном ведомстве

12 мая 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: англоязычный сайт Минобороны РФ / eng.mil.ru

Минобороны РФ опровергло заявления о прорывах ВСУ в зоне спецоперации.

"Заявления, распространённые отдельными телеграм-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности", – подчеркнули в военном ведомстве.

Также добавили, что общая обстановка в районе проведения СВО находится под контролем.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Россия и Украина могут начать мирные переговоры к концу этого года. По его словам, внести ясность в ситуацию с началом мирного урегулирования удалось с помощью инициативы Китая.