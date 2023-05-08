Экс-глава госдепа США допустил переговоры по Украине до конца года

Он отметил, что внести ясность в ситуацию удалось с помощью мирной инициативы Китая

08 мая 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия и Украина могут начать мирные переговоры к концу этого года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Он отметил, что внести ясность в ситуации с началом мирного урегулирования удалось с помощью мирной инициативы Китая, которую Пекин недавно обнародовал. Благодаря ей стало ясно, что переговоры могут пройти уже до конца года.

По словам эксперта, сейчас украинский кризис, возможно, приближается к переломному моменту.