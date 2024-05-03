Минобороны получит данные об имуществе призывников – движимом и недвижимом

Чтобы более эффективно наказывать уклонистов

03 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Призыв в армию – 2022/ Фото: amic.ru

Минобороны РФ будет получать сведения о недвижимости и автомобилях россиян, подлежащих воинскому учету, пишет "Парламентская газета".

"Мера поспособствует выполнению воинского долга россиянами, которые по тем или иным причинам пока мало осведомлены о своей обязанности или сознательно уклоняются от призыва", – пояснил депутат Госдумы Андрей Красов.

Соответствующее постановление правительства РФ предписывает различным ведомствам обмениваться данными, чтобы устанавливать временные ограничительные меры против тех, кто уклоняется от службы.

Так, спустя 20 дней после вручения повестки могут быть введены запрет на управление автомобилем и распоряжение недвижимостью, а также на регистрацию в качестве ИП или самозанятого и получение кредитов.

"Дороги уклонизма не должно существовать. Государство и общество должны бороться с этим позорным, негативным явлением", – подчеркнул Красов.

Напомним, уже с 1 апреля уклонисты не могут сдавать экзамен на права в ГИБДД – те, кто не явился в военкомат по повестке.