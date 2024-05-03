Минобороны получит данные об имуществе призывников – движимом и недвижимом
Чтобы более эффективно наказывать уклонистов
03 мая 2024, 13:00, ИА Амител
Минобороны РФ будет получать сведения о недвижимости и автомобилях россиян, подлежащих воинскому учету, пишет "Парламентская газета".
"Мера поспособствует выполнению воинского долга россиянами, которые по тем или иным причинам пока мало осведомлены о своей обязанности или сознательно уклоняются от призыва", – пояснил депутат Госдумы Андрей Красов.
Соответствующее постановление правительства РФ предписывает различным ведомствам обмениваться данными, чтобы устанавливать временные ограничительные меры против тех, кто уклоняется от службы.
Так, спустя 20 дней после вручения повестки могут быть введены запрет на управление автомобилем и распоряжение недвижимостью, а также на регистрацию в качестве ИП или самозанятого и получение кредитов.
"Дороги уклонизма не должно существовать. Государство и общество должны бороться с этим позорным, негативным явлением", – подчеркнул Красов.
Напомним, уже с 1 апреля уклонисты не могут сдавать экзамен на права в ГИБДД – те, кто не явился в военкомат по повестке.
13:20:43 03-05-2024
Вот это поворот😁
14:31:25 03-05-2024
Наверное, такие россияне захотят уехать.
14:31:26 03-05-2024
Уже мне кажется перебор: заблокировать жизнь могут уже почти все без суда: налоговая, Минобороны, банки, фонды, приставы, полиция, следователь. Кто еще?
15:49:31 03-05-2024
Так может начинать надо и с запрета получать забугорное образование? Оно в нашей стране все равно не применимо и негодное!
17:18:16 03-05-2024
приготовились. И вас, парни, подготовили
17:35:22 03-05-2024
А что вы хотели? Россия свободная страна.....
17:39:00 03-05-2024
Похоже этим слугам народа нужно почаще заглядывать в Конституцию России. Служить или не служить дело каждого. Может быть вера или убеждения препятствуют службе в армии. Выбор гражданской службы должен быть. Но накладывать лапу на имущество и права - не моги. ОН гражданин России. и у него прав столько же и не менее чем у этих "слуг".
20:33:59 03-05-2024
Лучше бы у высших чиновников и особенно сейчас МО и отставников высших офицеров и олигархов завели реестр их имущества и конфисковывали его при каждом случае причинении преступного ущерба народу своими решениями.