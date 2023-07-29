Юрист рассказала, как россиян будут наказывать за уклонение от срочной службы

Новый закон отменил предупреждение за неявку — теперь уклониста ждет по меньшей мере большой штраф

29 июля 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

Главный юрист по призыву и мобилизации компании "ПризываНет" Клавдия Бакуменко рассказала, как изменится ответственность для уклонистов после окончательного принятия новых норм. Как сообщает "Секрет Фирмы", за неявку в военкомат призывнику сразу грозит большой штраф – санкция в виде "предупреждения" полностью исключена из ст. 21.5 КоАП РФ.

Бакуменко отметила, что раньше забывчивым гражданам, пропустившим явку в военкомат по повестке, грозило предупреждение или штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Нововведение увеличивает сумму взыскания в 10-20 раз – от 10 до 30 тысяч рублей.

При этом за неявку в военкомат по повестке могут наказать и уголовной ответственностью – это прописано в ст. 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной службы"). Бакуменко отметила, что в законе нет четких разграничений, когда за неявку в военкомат ждет "уголовка".

"Статья 328 УК РФ слишком абстрактно и в общих чертах описывает основания, по которым гражданина могут привлечь к уголовной ответственности. Для более точного трактования закона Пленум ВС РФ издал постановление, в котором подробно расписал все возможные способы уклонения от призыва. Среди них есть и неявка по повестке. Согласно постановлению, неявка должна быть неоднократной, а цель вызова в военный комиссариат – призывные мероприятия", – отметила юрист Бакуменко.

При этом Пленум отметил, что если призывник своими действиями докажет, что намерен умышленно уклониться от призыва, то уголовное дело возбудят даже при одной неявке.

Что будет после штрафа за неявку?

Юрист отмечает, что штраф не снимает обязанности все равно прийти в военкомат. В законе нет конкретных формулировок и точной последовательности событий, которые наступают после административного наказания.

По первому сценарию призывнику нужно будет ждать новую повестку, а по старому ему грозит ответственность. По второму сценарию в отношении уклониста составляют протокол, а его уведомляют о необходимости явиться в военкомат. Вероятно, во втором случае его могут принудительно сопроводить.

Если же против человека возбудили уголовное дело, то срочная служба для него временно откладывается. По действующим законам, на "срочку" нельзя призывать человека, находящегося под следствием по уголовному делу или имеющего непогашенную судимость. Отметим, что мобилизации это не касается.

По ст. 328 УК РФ уклонисту грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, до полугода ареста, а также до двух лет тюрьмы. После получения наказания призывник становится судимым – в армию нельзя призывать до того момента, пока не будет погашена или снята судимость. Если к тому моменту он все еще находится в призывном возрасте.

Однако бежать в военкомат не нужно – закон к этому не обязывает. В таком случае ему должны вручить повестку, однако она выдается по общему правилу – во время весеннего или осеннего призыва.