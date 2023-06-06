Минобороны предложило оповещать мобилизованных по SMS

В ведомстве считают, что это позволит сократить сроки уведомления граждан

06 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минобороны РФ опубликовало законопроект, вносящий изменения в положение о призыве граждан по мобилизации.

Ведомство предлагает уведомлять призывников о направлении повестки с помощью SMS-рассылки, а также через "Госуслуги" и личный кабинет налогоплательщика.

Авторы полагают, что такие изменения помогут сократить сроки оповещения граждан по мобилизации.

Напомним, с 21 сентября по 31 октября 2022 года в РФ проходила частичная мобилизация. Призвали тогда порядка 300 тысяч граждан.

Весной 2023 года в стране приняли закон о цифровизации воинского учёта, согласно которому наряду с бумажными введут электронные повестки для призывников. Ожидается, что рассылать их таким образом начнут к осеннему призыву.