Минобороны предложило оповещать мобилизованных по SMS
В ведомстве считают, что это позволит сократить сроки уведомления граждан
06 июня 2023, 08:30, ИА Амител
Минобороны РФ опубликовало законопроект, вносящий изменения в положение о призыве граждан по мобилизации.
Ведомство предлагает уведомлять призывников о направлении повестки с помощью SMS-рассылки, а также через "Госуслуги" и личный кабинет налогоплательщика.
Авторы полагают, что такие изменения помогут сократить сроки оповещения граждан по мобилизации.
Напомним, с 21 сентября по 31 октября 2022 года в РФ проходила частичная мобилизация. Призвали тогда порядка 300 тысяч граждан.
Весной 2023 года в стране приняли закон о цифровизации воинского учёта, согласно которому наряду с бумажными введут электронные повестки для призывников. Ожидается, что рассылать их таким образом начнут к осеннему призыву.
08:56:56 06-06-2023
Куда тех то дели ?
09:17:10 06-06-2023
А давайте еще обяжем из за свой счет экипироваться и добираться до места. А что, удобно - государству вообще никаких расходов.
09:35:15 06-06-2023
Ага, служить мы тоже по смс придём.
09:48:40 06-06-2023
Призыв по мобилизации в мирное время, это передовое новшество от едра.
10:06:14 06-06-2023
Да надо в программе Время объявлять, не посмотрел - твои проблемы, 5 лет строгача!
10:10:24 06-06-2023
Все что подумал, уже выше написали. Какое единодушие
10:17:49 06-06-2023
По СМС много спама приходит. Даже по радио фейковые сообщения идут. Не будут верить таким СМС. Будут знать об этом и уедут куда-нибудь или симку поменяют, чтобы больше такого спама не получать
12:35:39 06-06-2023
что то не понятное происходит или минобороны заявления главкома не авторитет?