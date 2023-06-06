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Минобороны предложило оповещать мобилизованных по SMS

В ведомстве считают, что это позволит сократить сроки уведомления граждан

06 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минобороны РФ опубликовало законопроект, вносящий изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. 

Ведомство предлагает уведомлять призывников о направлении повестки с помощью SMS-рассылки, а также через "Госуслуги" и личный кабинет налогоплательщика.

Авторы полагают, что такие изменения помогут сократить сроки оповещения граждан по мобилизации.

Напомним, с 21 сентября по 31 октября 2022 года в РФ проходила частичная мобилизация. Призвали тогда порядка 300 тысяч граждан.

Весной 2023 года в стране приняли закон о цифровизации воинского учёта, согласно которому наряду с бумажными введут электронные повестки для призывников. Ожидается, что рассылать их таким образом начнут к осеннему призыву.  

Комментарии 8

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Гость

08:56:56 06-06-2023

Куда тех то дели ?

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Гость

09:17:10 06-06-2023

А давайте еще обяжем из за свой счет экипироваться и добираться до места. А что, удобно - государству вообще никаких расходов.

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Гость

09:35:15 06-06-2023

Ага, служить мы тоже по смс придём.

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Гость

09:48:40 06-06-2023

Призыв по мобилизации в мирное время, это передовое новшество от едра.

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Дмитрий

10:06:14 06-06-2023

Да надо в программе Время объявлять, не посмотрел - твои проблемы, 5 лет строгача!

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Гость

10:10:24 06-06-2023

Все что подумал, уже выше написали. Какое единодушие

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Гость

10:17:49 06-06-2023

По СМС много спама приходит. Даже по радио фейковые сообщения идут. Не будут верить таким СМС. Будут знать об этом и уедут куда-нибудь или симку поменяют, чтобы больше такого спама не получать

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гость

12:35:39 06-06-2023

что то не понятное происходит или минобороны заявления главкома не авторитет?

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