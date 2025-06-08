Минобороны требует взыскать почти 38 млн рублей с завода "Машиностроитель"

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы

08 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Министерство обороны РФ требует взыскать почти 38 млн рублей с ООО "Воскресенский завод "Машиностроитель", сообщает ТАСС. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы.

"Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ООО "Воскресенский завод "Машиностроитель" на сумму 37 млн 926 тыс.", – говорится в документе.

"Машиностроитель" занимается производством мелющих шаров, металлообработкой, стальным и чугунным литьем, а также машиностроением. Среди партнеров завода числятся МО РФ и группа "Пик".

Ранее Министерство обороны подало иск к РЖД на сумму более 5,5 млн рублей.