СК возбудил уголовное дело по шести статьям после нападения на Белгородскую область

Сейчас следователи устанавливают личности нападавших. В результате нападения ранения получили несколько местных жителей

23 мая 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ по факту нападения украинской диверсионной группы на населённые пункты Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205 ("Террористический акт"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", ст. 105 ("Покушение на убийство"), ст. 167 ("Умышленное уничтожение и повреждение имущества"), а также по ст. 222 и 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и взрывчатки").

По информации следователей, 22 мая представители украинских вооруженных формирований напали на Грайворонский район Белгородской области. Обстрелу подверглись жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Сейчас следователи устанавливают личности нападавших. В результате нападения ранения получили несколько местных жителей, добавили в пресс-службе.

Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Вечером в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения.