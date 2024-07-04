Минобрнауки: число не сдавших экзамен по русскому мигрантов выросло с 3 до 30%

В МВД заявили, что число пунктов для сдачи сократилось в пять раз из-за выявленных нарушений

04 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Тетрадь и ручка / Фото: pxhere.com

Процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, за пять месяцев вырос в десять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В апреле глава ведомства Валерий Фальков дал поручения руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, теперь экзамен сдают только на государственных площадках. По данным представителя МВД Ирины Волк, число пунктов для сдачи сократилось с декабря в пять раз – из-за выявленных нарушений. Органы внутренних дел отказали в приеме почти пяти тысяч сертификатов, которые были на руках у людей, фактически не владеющих русским языком.

Напомним, что иностранные граждане и лица без гражданства должны подтвердить владение русским языком, чтобы претендовать в России на гражданство, вид на жительство, разрешение на временное проживание или патент на работу.