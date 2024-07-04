Минобрнауки: число не сдавших экзамен по русскому мигрантов выросло с 3 до 30%
В МВД заявили, что число пунктов для сдачи сократилось в пять раз из-за выявленных нарушений
04 июля 2024, 07:15, ИА Амител
Процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, за пять месяцев вырос в десять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
В апреле глава ведомства Валерий Фальков дал поручения руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, теперь экзамен сдают только на государственных площадках. По данным представителя МВД Ирины Волк, число пунктов для сдачи сократилось с декабря в пять раз – из-за выявленных нарушений. Органы внутренних дел отказали в приеме почти пяти тысяч сертификатов, которые были на руках у людей, фактически не владеющих русским языком.
Напомним, что иностранные граждане и лица без гражданства должны подтвердить владение русским языком, чтобы претендовать в России на гражданство, вид на жительство, разрешение на временное проживание или патент на работу.
07:37:02 04-07-2024
Очень сложно азиату выучить русский язык, так как у них в языке нет муж. и жен. рода, ты, вы и пр... Морфология земля и небо. И только деньги компенсируют разницу.
07:41:53 04-07-2024
Где теперь экзаменаторы харчеваться будут, не уже ли придётся жить на одну зарплату, ужас))
08:49:54 04-07-2024
ВВП (07:41:53 04-07-2024) Где теперь экзаменаторы харчеваться будут, не уже ли придётс... Из мигрантов? Такие ошибки... неужели?
08:47:20 04-07-2024
Экзаменаторов, которые выдавали сертификаты мигрантам, фактически не знающих язык, надо сажать с конфискацией имущества.
09:37:51 04-07-2024
нажыданна, аднака.
10:12:59 04-07-2024
Корректнее, по правилам русского языка так: "число мигрантов, не сдавших экзамен по русскому, выросло с 3 до 30%"
11:54:25 04-07-2024
Гость (10:12:59 04-07-2024) Корректнее, по правилам русского языка так: "число мигрантов... Косноязычие процветает, особенно на алтапресс
11:54:27 04-07-2024
Гость (10:12:59 04-07-2024) Корректнее, по правилам русского языка так: "число мигрантов... Косноязычие процветает, особенно на алтапресс
11:40:19 04-07-2024
Проверить надо всех кто ранее сдавал, и получил гражданство. Там через одного незаконно куплено все.