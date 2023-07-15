Минприроды: в Алтайском крае вспыхнуло семь лесных пожаров

Самый крупный действует в Михайловском районе

15 июля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 15 июля действует семь лесных пожаров, возникших из-за сухой грозы, сообщили в региональном Минприроды.

Самый крупный пожар действует в Михайловском районе, его площадь – около 400 га. На месте работают 10 тракторов, 28 пожарных автомобилей и больше 60 человек личного состава. Тушение при этом осложняет жара выше 35 градусов и штормовой ветер с порывами до 30 м/с.

"Кроме того, лесной пожар с территории Казахстана надвигается на территорию Ключевского района", – добавили в министерстве.

Ситуация находится на оперативном контроле ведомства. В ближайшее время к борьбе с огнем привлекут дополнительные силы и средства.

Ранее 15 июля в соцсетях сообщали, что пожары произошли в районе села Павловка Угловского района и поселка Малиновое Озеро Михайловского района.