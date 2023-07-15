Минприроды: в Алтайском крае вспыхнуло семь лесных пожаров
Самый крупный действует в Михайловском районе
15 июля 2023, 18:00, ИА Амител
В Алтайском крае 15 июля действует семь лесных пожаров, возникших из-за сухой грозы, сообщили в региональном Минприроды.
Самый крупный пожар действует в Михайловском районе, его площадь – около 400 га. На месте работают 10 тракторов, 28 пожарных автомобилей и больше 60 человек личного состава. Тушение при этом осложняет жара выше 35 градусов и штормовой ветер с порывами до 30 м/с.
"Кроме того, лесной пожар с территории Казахстана надвигается на территорию Ключевского района", – добавили в министерстве.
Ситуация находится на оперативном контроле ведомства. В ближайшее время к борьбе с огнем привлекут дополнительные силы и средства.
Ранее 15 июля в соцсетях сообщали, что пожары произошли в районе села Павловка Угловского района и поселка Малиновое Озеро Михайловского района.
23:09:25 15-07-2023
Что-то этот оперативный контроль не успокаивает. Жди беды.