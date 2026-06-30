Минпромторг: ситуация с наличием топлива у ретейлеров находится под контролем
В ведомстве заявили, что не фиксируют системных обращений от отрасли
30 июня 2026, 22:11, ИА Амител
Минпромторг контролирует ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. Слова пресс-службы министерства передает ТАСС:
«Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует».
При этом в министерстве подчеркнули, что задачей является обеспечение доступности продуктов для граждан. «В случае возникновения проблем с топливом для автотранспорта ретейла все необходимые меры будут приняты», — уточнили в пресс-службе.
Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил в беседе с ТАСС, что крупные российские торговые сети сохраняют устойчивость логистики в ситуации с топливом.
06:37:28 01-07-2026
Очень похоже: "Тушение пожара путем полного выгорания, все под контролем".
07:52:36 01-07-2026
А как это влияет на цены и доступность топлива?
08:28:23 01-07-2026
У нас вообще не дефицит, а наложение графиков пересменки операторов. Там всё под контролем. Нет оснований переживать в целом получается
08:35:08 01-07-2026
Всё под контролем... в условиях свободного рынка. Так называемого...