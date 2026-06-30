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Минпромторг: ситуация с наличием топлива у ретейлеров находится под контролем

В ведомстве заявили, что не фиксируют системных обращений от отрасли

30 июня 2026, 22:11, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минпромторг контролирует ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. Слова пресс-службы министерства передает ТАСС:

«Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует».

При этом в министерстве подчеркнули, что задачей является обеспечение доступности продуктов для граждан. «В случае возникновения проблем с топливом для автотранспорта ретейла все необходимые меры будут приняты», — уточнили в пресс-службе.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил в беседе с ТАСС, что крупные российские торговые сети сохраняют устойчивость логистики в ситуации с топливом.

Россия Топливо
       

Комментарии 4

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Гость

06:37:28 01-07-2026

Очень похоже: "Тушение пожара путем полного выгорания, все под контролем".

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Гость

07:52:36 01-07-2026

А как это влияет на цены и доступность топлива?

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Гость

08:28:23 01-07-2026

У нас вообще не дефицит, а наложение графиков пересменки операторов. Там всё под контролем. Нет оснований переживать в целом получается

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Гость

08:35:08 01-07-2026

Всё под контролем... в условиях свободного рынка. Так называемого...

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