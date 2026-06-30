Минпромторг: ситуация с наличием топлива у ретейлеров находится под контролем

В ведомстве заявили, что не фиксируют системных обращений от отрасли

30 июня 2026, 22:11, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минпромторг контролирует ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. Слова пресс-службы министерства передает ТАСС:

«Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует».

При этом в министерстве подчеркнули, что задачей является обеспечение доступности продуктов для граждан. «В случае возникновения проблем с топливом для автотранспорта ретейла все необходимые меры будут приняты», — уточнили в пресс-службе.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил в беседе с ТАСС, что крупные российские торговые сети сохраняют устойчивость логистики в ситуации с топливом.