Минсельхоз ждет, что яйца подешевеют в ближайшее время
Цены на продукт у производителей уже начали снижаться
11 января 2024, 07:45, ИА Амител
Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на куриные яйца в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.
В ведомстве рассказали, что предпринимают все необходимые меры для стабилизации цен на продукт, в результате чего за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% – по второй.
"В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях", – отметил замминистра Максим Титов.
Ранее в Российском птицеводческом союзе рассказали, что поставки яиц из-за рубежа вряд ли позволят снизить стоимость. Там сочли, что установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток "абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта".
07:53:11 11-01-2024
Пока показательные приведения приговоров в исполнение не начнутся, ни яйца, ни курятина, ни ГСМ ... не подешевеют.
08:21:41 11-01-2024
Гость (07:53:11 11-01-2024) Пока показательные приведения приговоров в исполнение не нач... Очнись, 40 лет уже живёшь в капитализме.
08:37:04 11-01-2024
Гость (08:21:41 11-01-2024) Очнись, 40 лет уже живёшь в капитализме.... А при капитализме никого не подвешивают за эти самые?
10:16:08 11-01-2024
Гость (08:37:04 11-01-2024) А при капитализме никого не подвешивают за эти самые?... При капитализме тебе никто ничего не должен. Не нравится цена в магазине - не покупай, выращивай сам.
10:58:24 11-01-2024
Гость (10:16:08 11-01-2024) При капитализме тебе никто ничего не должен. Не нравится цен... У капиталиста нет и не должно быть обязанностей кроме уплаты налогов?) Капиталист должен быть со зверским лицом? )
12:25:24 11-01-2024
Гость (10:58:24 11-01-2024) У капиталиста нет и не должно быть обязанностей кроме уплат... В целом, да. Платить налоги, не реализовывать товары и услуги, угрожающие жизни и здоровью - это всё. Остальное отрегулирует рынок. Если вам кажется, что предприниматель получает сверхприбыль - немедленно займитесь тем же что и он. Предложите цену ниже, выиграйте конкуренцию и получите прибыль, а он разорится.
14:51:16 11-01-2024
Гость (12:25:24 11-01-2024) Гость (10:58:24 11-01-2024) У капиталиста нет и не до... В основном люди не понимают, что не было у нас капитализма последние 35 лет.
14:44:58 11-01-2024
Гость (08:21:41 11-01-2024) Очнись, 40 лет уже живёшь в капитализме.... в олигархизме, а не капитализме! понимать надо, товарисчь!)
16:39:30 11-01-2024
Гость (14:44:58 11-01-2024) в олигархизме, а не капитализме! понимать надо, товарисчь!)... Вы путаете экономическую модель с политической, сколько вас здесь умников без ума.)))
07:59:07 11-01-2024
Глава Росптицесоюза исключила снижение цен на яйца. Цены на яйца вряд ли опустятся, заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, сейчас цена у производителей держится на уровне 95–105 руб., а остальное — расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка. «Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110–125 руб. за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта»,— сказала госпожа Бобылева «Парламентской газете».)))
08:11:38 11-01-2024
поточнее на сколько? копеек на 30-50
08:27:44 11-01-2024
Опять переобулись. Наверное их спросили, это провокация?
08:49:22 11-01-2024
Почему яйца подешевеют, если цена на электричество и бензин (медленно, но) растут..
08:51:22 11-01-2024
Не для того поднимают цены что бы потом спускать вниз. Этот фокус в России не работает.
09:34:27 11-01-2024
а где яйца по 110 рублей?
09:37:42 11-01-2024
Гость (09:34:27 11-01-2024) а где яйца по 110 рублей? ... в магните
09:42:25 11-01-2024
Гость (09:34:27 11-01-2024) а где яйца по 110 рублей? ... В Ярче
09:46:42 11-01-2024
Гость (09:34:27 11-01-2024) а где яйца по 110 рублей? ... В марии ра, в решетках, которые самому набирать нужно.
10:09:26 11-01-2024
Почему-то в мск и в регионах до урала яйца подешевели еще до 31 декабря(ниже 100 рублей за С0). А у нас как всегда сельхоз регион имеет цены на крупы, сахар и яйца выше, чем в регионах ближе к мск
11:18:42 11-01-2024
Гость (10:09:26 11-01-2024) Почему-то в мск и в регионах до урала яйца подешевели еще до... Почему, почему, да потому, что через Уральский хребет кричи ни кричи Владимир Владимирович не услышит.
14:43:53 11-01-2024
Гость (11:18:42 11-01-2024) Почему, почему, да потому, что через Уральский хребет кричи ... надобно гонца на коне послать с челобитной в белокаменную...есть у кого конь на пару месяцев?
20:24:00 11-01-2024
Если долго сидеть у реки, то по ней проплывет труп твоего врага. А если как минсельхоз, то проплывут то же ... яйца ..... их.... В общем - НА мыло!