Минсельхоз ждет, что яйца подешевеют в ближайшее время

Цены на продукт у производителей уже начали снижаться

11 января 2024, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на куриные яйца в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

В ведомстве рассказали, что предпринимают все необходимые меры для стабилизации цен на продукт, в результате чего за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% – по второй.

"В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях", – отметил замминистра Максим Титов.

Ранее в Российском птицеводческом союзе рассказали, что поставки яиц из-за рубежа вряд ли позволят снизить стоимость. Там сочли, что установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток "абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта".