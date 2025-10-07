Минтруд исключил переход на четырехдневную рабочую неделю в России
07 октября 2025, 21:30, ИА Амител
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что введение четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне в России не планируется. В интервью ТАСС он объяснил это дефицитом кадров в различных отраслях экономики.
Котяков отметил, что Минтруд в 2024 году в рамках формирования пятилетнего прогноза кадров выявил нехватку квалифицированных сотрудников во многих сферах.
«Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», – сказал министр.
Глава Минтруда подчеркнул, что российское трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет индивидуально настраивать график работы между работником и работодателем. При этом в условиях недостатка кадров у работников появляется возможность зарабатывать больше благодаря востребованности их профессий.
Котяков также добавил, что существующие случаи перехода на сокращенную рабочую неделю в России носят вынужденный характер и связаны с проблемами конкретных предприятий, а не являются системной мерой.
09:17:31 08-10-2025
А как трепались
13:53:05 08-10-2025
Гость (09:17:31 08-10-2025) А как трепались... кто? тебе в статье написали - хочешь четырехдневную рабочую неделю - гоу к руководителю договариваться, закон этого не запрещает
15:22:40 08-10-2025
российское трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет индивидуально настраивать график работы между работником и работодателем - это особенно про график, когда работодатель хочет платить МРОТ за 8-ми часовую рабочую неделю
19:54:00 08-10-2025
Гость (15:22:40 08-10-2025) российское трудовое законодательство достаточно гибкое и поз... в 8- часовой рабочей неделе 1 рабочий день. Можешь еще на 4 работы устроится. 5 МРОТ уже не плохо.