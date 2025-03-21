"Не ждите". Экономист оценил возможность сокращения трудовой недели на один день

Эксперт сообщил amic.ru, что автоматизация позволит перейти на "четырехдневку" далеко не всем отраслям экономики

21 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Роботы на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сокращение рабочей недели невозможно не только в ближайшие семь лет, но и в обозримой перспективе в целом по причине кадрового дефицита, отметил в беседе с amic.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила "Газете.ru", что через семь лет возможно введение четырехдневной рабочей недели в России. Пока же, по ее словам, такое в текущих условиях "очень сложно представить". Она подчеркнула, что законодательство, в том числе трудовое, гуманизируется, постепенно становится более развернутым в сторону человека. Более того, происходит роботизация, цифровизация всех процессов, автоматизация производства.Александр Разуваев отметил, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю нужны кадры в высокотехнологичных отраслях и не только.

"Если мы решимся на этот шаг, люди станут получать меньшую зарплату либо станут пятый день работать неофициально, а это не очень правильно в условиях, когда мы пытаемся вывести заработки из тени", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, решить кадровую проблему можно введением паспорта Евразийского союза и повышением мобильности входящих в него государств – прежде всего, России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

В условиях технического прогресса в некоторых сферах действительно возможен переход на четырехдневную рабочую неделю, допускает собеседник:

"Не так давно мне довелось общаться с директором по производству одного из наших промышленных холдингов. Он сообщил, что цифровизация действительно повышает производительность труда, позволяет, скажем, решить за три-четыре часа задачи, на которые прежде уходило восемь часов. Но это все-таки исключение. В целом по российской экономике пока это вряд ли возможно".

Что касается введения четырехдневной трудовой недели в других странах, там это делается либо в порядке эксперимента, либо по согласию с работниками, готовыми потерять в заработке. Порой это наблюдается в отраслях, связанных с экспортом полезных ископаемых, сообщил Александр Разуваев.