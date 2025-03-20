Минтруд предложил в 6,5 раза сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ
В обновленный список войдут узкие специальности
20 марта 2025, 12:51, ИА Амител
Фото: Jon Tyson / unsplash.com
Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения вида на жительство (ВНЖ), пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа.
Перечень могут уменьшить в 6,5 раза – с 203 до 31 специальности.
В обновленный список войдут только инженерные и рабочие специальности узкой направленности, а также профессии аналитиков и инженеров в отдельных сферах науки.
В марте депутаты Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили установить квоту на проживание мигрантов в районах, где их особенно много.
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