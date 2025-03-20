Минтруд предложил в 6,5 раза сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ

В обновленный список войдут узкие специальности

20 марта 2025, 12:51, ИА Амител

Фото: Jon Tyson / unsplash.com

Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения вида на жительство (ВНЖ), пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа.

Перечень могут уменьшить в 6,5 раза – с 203 до 31 специальности.

В обновленный список войдут только инженерные и рабочие специальности узкой направленности, а также профессии аналитиков и инженеров в отдельных сферах науки.

В марте депутаты Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили установить квоту на проживание мигрантов в районах, где их особенно много.