Минус крыльцо, плюс забор. Как выглядит сейчас здание бывшего "Колизея" в Барнауле
Легендарный объект вот-вот пойдет под снос
27 января 2026, 06:50, ИА Амител
Подготовка к сносу легендарного здания на проспекте Красноармейском, 36, перешла в активную фазу. Как видно на свежих кадрах с места событий, строители уже практически завершили демонтаж крыльца и летних веранд и устанавливают защитное ограждение.
Пока основные демонтажные процессы идут внутри и на входных группах, но как только забор будет полностью установлен, подрядчик приступит к основному разбору конструкций.
Напомним, на этом месте вырастет современный многофункциональный комплекс. Проект включает в себя десятиэтажный стеклянный бизнес-центр, три жилые 19-этажные башни, девятиэтажные дома по улице Партизанской, двухуровневый подземный паркинг. Основанием для зданий послужит стилобат, в котором откроются магазины, кафе и рестораны. Кроме того, застройщик пообещал обустроить сквер вдоль улицы Партизанской.
Бывший центр клубной жизни Барнаула 2000-х окончательно уходит в историю, уступая место новой жилой и общественной среде.
11:14:37 27-01-2026
Слово "легендарное" каким образом здесь используется. Строение позднесоветского периода. Ну был офисник, был общепит, даже на концерте Гребенщикова лет 20 назад был. А в чем легендарность?
14:00:55 27-01-2026
Пузырек (11:14:37 27-01-2026) Слово "легендарное" каким образом здесь используется. Строен... Манкуртам не понять.
12:33:08 28-01-2026
Пузырек (11:14:37 27-01-2026) Слово "легендарное" каким образом здесь используется. Строен... Для знатоков штучка
21:07:43 27-01-2026
Пример позднесоветского модернизма, здание хорошей архитектуры. Должно было иметь статус памятника архитектуры. Для Барнаула одно из знаковых зданий. Плюс площадь-сквер на одном из главных проспектов города