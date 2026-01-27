Легендарный объект вот-вот пойдет под снос

27 января 2026, 06:50, ИА Амител

Разбор здания бывшего клуба "Колизей" / Фото: amic.ru

Подготовка к сносу легендарного здания на проспекте Красноармейском, 36, перешла в активную фазу. Как видно на свежих кадрах с места событий, строители уже практически завершили демонтаж крыльца и летних веранд и устанавливают защитное ограждение.

Пока основные демонтажные процессы идут внутри и на входных группах, но как только забор будет полностью установлен, подрядчик приступит к основному разбору конструкций.

Напомним, на этом месте вырастет современный многофункциональный комплекс. Проект включает в себя десятиэтажный стеклянный бизнес-центр, три жилые 19-этажные башни, девятиэтажные дома по улице Партизанской, двухуровневый подземный паркинг. Основанием для зданий послужит стилобат, в котором откроются магазины, кафе и рестораны. Кроме того, застройщик пообещал обустроить сквер вдоль улицы Партизанской.

Бывший центр клубной жизни Барнаула 2000-х окончательно уходит в историю, уступая место новой жилой и общественной среде.