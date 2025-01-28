Минюст намерен ликвидировать фонд помощи трансгендерам в России

Фактически организация прекратила работу, а ее основатели уехали из страны

28 января 2025, 16:00, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам подало Главное управление Минюста по Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кунцевский суд Москвы.

"Суд зарегистрировал иск Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер", – рассказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что дату рассмотрения иска пока не назначили.

Фонд "Трансгендер" был зарегистрирован в 2007 году. Его основатели в интервью некоторым СМИ заявляли, что фактически организация уже не работает, а сами они покинули Россию.

Напомним, в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в стране. А в конце ноября 2024 года в РФ вступил в силу закон, которым запрещается усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола.