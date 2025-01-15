В Госдуме поддержали полный запрет вейпов
Комитет ГД по охране здоровья придерживается жесткой позиции, отметил Сергей Леонов
15 января 2025, 20:00, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них в России. В беседе с RT он отметил, что подобные инициативы уже находятся на рассмотрении.
"У нас уже в пакете есть подобный законопроект, поэтому это не какая-то новая инициатива", – отметил Леонов.
По его словам, комитет ГД придерживается жесткой позиции в отношении вейпов. Леонов подчеркнул, что главная задача депутатов – найти точки соприкосновения с позицией правительства РФ и окончательно решить этот вопрос.
"Мы, безусловно, поддерживаем полный запрет вейпов, но эта позиция должна быть согласована с правительством Российской Федерации", – заявил парламентарий.
Ранее сообщалось, что в план работы Госдумы на март планируют внести законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них.
Инициатором законопроекта выступила фракция КПРФ. В декабре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин направил его в комитет по охране здоровья. Согласно проекту, в России предлагают запретить торговлю никотином или его производными, а также жидкостями и устройствами для их потребления. Согласно данным Минздрава, более 90% потребителей электронных сигарет – подростки.
09:57:21 16-01-2025
Как отец двоих детей - обеими руками за
11:14:26 16-01-2025
А по мне так лучше когда люди эти соски сосут, чем когда сигаретами дымят... не про детей конечно речь
11:49:39 16-01-2025
Вейпы никак не могут быть вреднее сигарет. Дешевле, да. Так в чем причина?
12:25:05 16-01-2025
Гость (11:49:39 16-01-2025) Вейпы никак не могут быть вреднее сигарет. Дешевле, да. Так ... Жертва маркетинга? Они точно вреднее сигарет, но объяснять здесь почему, займет много времени.