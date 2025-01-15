В Госдуме поддержали полный запрет вейпов

Комитет ГД по охране здоровья придерживается жесткой позиции, отметил Сергей Леонов

15 января 2025, 20:00, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них в России. В беседе с RT он отметил, что подобные инициативы уже находятся на рассмотрении.

"У нас уже в пакете есть подобный законопроект, поэтому это не какая-то новая инициатива", – отметил Леонов.

По его словам, комитет ГД придерживается жесткой позиции в отношении вейпов. Леонов подчеркнул, что главная задача депутатов – найти точки соприкосновения с позицией правительства РФ и окончательно решить этот вопрос.

"Мы, безусловно, поддерживаем полный запрет вейпов, но эта позиция должна быть согласована с правительством Российской Федерации", – заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в план работы Госдумы на март планируют внести законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них.

Инициатором законопроекта выступила фракция КПРФ. В декабре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин направил его в комитет по охране здоровья. Согласно проекту, в России предлагают запретить торговлю никотином или его производными, а также жидкостями и устройствами для их потребления. Согласно данным Минздрава, более 90% потребителей электронных сигарет – подростки.