Минздрав проверил барнаульскую поликлинику после случая с отрубленным пальцем

Местная жительница лишилась части пальца из-за неосторожности медработника

14 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После происшествия с жительницей Барнаула, которой в поликлинике № 7 "отрубили" палец, Минздрав Алтайского края провел проверку. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Напомним, 47-летняя Татьяна пришла в поликлинику на рентген 31 марта. Однако после процедуры женщина оказалась в отделении травмы кисти горбольницы № 1. Дело в том, что сотрудница рентген-кабинета поликлиники "отрубила" пациентке часть пальца, прищемив его металлической дверью. Как утверждает пострадавшая, растерянная лаборантка в этот момент упрекнула ее в нерасторопности.

Со слов Татьяны, кровотечение останавливал приглашенный в кабинет доктор-травматолог. При этом он якобы выбросил часть оторванного пальца в мусор, назвав глупостями просьбу пришить его. После этого пострадавшую вместе с мужем отправили в городскую больницу № 1. Добирались они туда самостоятельно, на такси.

В отделении травмы кисти женщине провели мини-операцию в присутствии студентов. Теперь один из ее больших пальцев укороченный, без верхней фаланги.

"В палате моей все были в шоке от этой истории. Советовали нам с мужем обратиться к юристам, что мы недавно и сделали", – рассказала Татьяна.

Жительница Барнаула добавила, что на третий день после случившегося ей позвонила заведующая поликлиникой № 7. Она вежливо принесла извинения и сказала, что переговорила с захлопнувшей дверь лаборанткой, доктором-травматологом и другими сотрудниками.

"Пригласила меня прийти в поликлинику, к ней в кабинет, но мне об этом даже думать сейчас страшно, я теперь боюсь этой поликлиники", – говорит Татьяна, которую выписали из больницы с перебинтованным укороченным пальцем.

В Минздраве региона после служебной проверки пришли к выводу о том, что речь идет о несчастном случае. Однако здесь имеет место и несоблюдение техники безопасности. В ведомстве отметили, что действия врачей оценят специалисты. Пока результатов экспертизы нет.