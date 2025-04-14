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Минздрав проверил барнаульскую поликлинику после случая с отрубленным пальцем

Местная жительница лишилась части пальца из-за неосторожности медработника

14 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После происшествия с жительницей Барнаула, которой в поликлинике № 7 "отрубили" палец, Минздрав Алтайского края провел проверку. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Напомним, 47-летняя Татьяна пришла в поликлинику на рентген 31 марта. Однако после процедуры женщина оказалась в отделении травмы кисти горбольницы № 1. Дело в том, что сотрудница рентген-кабинета поликлиники "отрубила" пациентке часть пальца, прищемив его металлической дверью. Как утверждает пострадавшая, растерянная лаборантка в этот момент упрекнула ее в нерасторопности.

Со слов Татьяны, кровотечение останавливал приглашенный в кабинет доктор-травматолог. При этом он якобы выбросил часть оторванного пальца в мусор, назвав глупостями просьбу пришить его. После этого пострадавшую вместе с мужем отправили в городскую больницу № 1. Добирались они туда самостоятельно, на такси.

В отделении травмы кисти женщине провели мини-операцию в присутствии студентов. Теперь один из ее больших пальцев укороченный, без верхней фаланги.

"В палате моей все были в шоке от этой истории. Советовали нам с мужем обратиться к юристам, что мы недавно и сделали", – рассказала Татьяна.

Жительница Барнаула добавила, что на третий день после случившегося ей позвонила заведующая поликлиникой № 7. Она вежливо принесла извинения и сказала, что переговорила с захлопнувшей дверь лаборанткой, доктором-травматологом и другими сотрудниками.

"Пригласила меня прийти в поликлинику, к ней в кабинет, но мне об этом даже думать сейчас страшно, я теперь боюсь этой поликлиники", – говорит Татьяна, которую выписали из больницы с перебинтованным укороченным пальцем.

В Минздраве региона после служебной проверки пришли к выводу о том, что речь идет о несчастном случае. Однако здесь имеет место и несоблюдение техники безопасности. В ведомстве отметили, что действия врачей оценят специалисты. Пока результатов экспертизы нет.

Барнаул Здоровье Происшествия Минздрав

Комментарии 12

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Musik

13:07:57 14-04-2025

нашелся. в тарелке с борщём.

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Musik

13:15:33 14-04-2025

одумается, накатает заяву - и сдерет с бедно больницы пятяк лимонов.

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Элен без ребят

13:35:32 14-04-2025

Musik (13:15:33 14-04-2025) одумается, накатает заяву - и сдерет с бедно больницы пятяк ... как хорошо вы о наших судах думаете. какие там лямы... тыщ 500 максимум присудят , но и это не точно.

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Гость

14:09:05 14-04-2025

Musik (13:15:33 14-04-2025) одумается, накатает заяву - и сдерет с бедно больницы пятяк ... И правильно сделает, есьи "накатает заяву". А то в поликлинике, получается, и за людей не считают посетителей.

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Гость

13:31:38 14-04-2025

вот тебе и только спросить ))))

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Гость

13:45:55 14-04-2025

Вот это дверь. Если взрослому дверь отрубает палец то ребенку и башку с плеч снесет.

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Гость

14:25:17 14-04-2025

Гость (13:45:55 14-04-2025) Вот это дверь. Если взрослому дверь отрубает палец то ребенк...
поликлиника взрослая, что там ребёнкам делать?

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Гость

14:36:44 14-04-2025

Гость (14:25:17 14-04-2025) поликлиника взрослая, что там ребёнкам делать?...
Скажем так - даже не взрослая, а 18+

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Лея

15:25:22 14-04-2025

Гость (13:45:55 14-04-2025) Вот это дверь. Если взрослому дверь отрубает палец то ребенк... сквозняк, знаете ли. И про пришить - это очень реально было бы сделать, и прижился бы!! Травматолог в своем цинизме превзошел моего андроида

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Иванна

14:27:12 14-04-2025

Нифига себе "несчастный случай", ваще жесть. Тут только в суд, а так то вообще и в прокуратуру или СК, но, если бы они еще работали.

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Гость

14:28:03 14-04-2025

Что сразу юристы? Взрослый человек не знает куда пальцы нельзя совать? В больнице все нельзя по умолчанию. Можно стоять в коридоре, можно сидеть на стуле, можно лежать на кушетке, если сказали, остальное нельзя. Особенно нельзя "держаться за косяк", если ты заходишь в кабинет с тяжеленной противорадиационной дверью. Не можешь сам идти - надо найти сопровождающего. Коляски инвалидные сейчас на входе есть в поликлиниках.

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Гость

16:15:51 14-04-2025

Помнится, в детстве играли к квартире, закрывали девчонок, так одна держала двери, оставив пальцы в щели где петли двери. Мы дверь почти закрыли, как с другой стороны раздался визг. Если бы сильнее и резче закрывали дверь, отрубили бы пальцы. Повезло тогда. Не знаешь где встретишь людскую недальновидность и как сложатся обстоятельства.

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