Минздрав проверил барнаульскую поликлинику после случая с отрубленным пальцем
Местная жительница лишилась части пальца из-за неосторожности медработника
14 апреля 2025, 13:00, ИА Амител
После происшествия с жительницей Барнаула, которой в поликлинике № 7 "отрубили" палец, Минздрав Алтайского края провел проверку. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Напомним, 47-летняя Татьяна пришла в поликлинику на рентген 31 марта. Однако после процедуры женщина оказалась в отделении травмы кисти горбольницы № 1. Дело в том, что сотрудница рентген-кабинета поликлиники "отрубила" пациентке часть пальца, прищемив его металлической дверью. Как утверждает пострадавшая, растерянная лаборантка в этот момент упрекнула ее в нерасторопности.
Со слов Татьяны, кровотечение останавливал приглашенный в кабинет доктор-травматолог. При этом он якобы выбросил часть оторванного пальца в мусор, назвав глупостями просьбу пришить его. После этого пострадавшую вместе с мужем отправили в городскую больницу № 1. Добирались они туда самостоятельно, на такси.
В отделении травмы кисти женщине провели мини-операцию в присутствии студентов. Теперь один из ее больших пальцев укороченный, без верхней фаланги.
"В палате моей все были в шоке от этой истории. Советовали нам с мужем обратиться к юристам, что мы недавно и сделали", – рассказала Татьяна.
Жительница Барнаула добавила, что на третий день после случившегося ей позвонила заведующая поликлиникой № 7. Она вежливо принесла извинения и сказала, что переговорила с захлопнувшей дверь лаборанткой, доктором-травматологом и другими сотрудниками.
"Пригласила меня прийти в поликлинику, к ней в кабинет, но мне об этом даже думать сейчас страшно, я теперь боюсь этой поликлиники", – говорит Татьяна, которую выписали из больницы с перебинтованным укороченным пальцем.
В Минздраве региона после служебной проверки пришли к выводу о том, что речь идет о несчастном случае. Однако здесь имеет место и несоблюдение техники безопасности. В ведомстве отметили, что действия врачей оценят специалисты. Пока результатов экспертизы нет.
13:07:57 14-04-2025
нашелся. в тарелке с борщём.
13:15:33 14-04-2025
одумается, накатает заяву - и сдерет с бедно больницы пятяк лимонов.
13:35:32 14-04-2025
Musik (13:15:33 14-04-2025) одумается, накатает заяву - и сдерет с бедно больницы пятяк ... как хорошо вы о наших судах думаете. какие там лямы... тыщ 500 максимум присудят , но и это не точно.
14:09:05 14-04-2025
Musik (13:15:33 14-04-2025) одумается, накатает заяву - и сдерет с бедно больницы пятяк ... И правильно сделает, есьи "накатает заяву". А то в поликлинике, получается, и за людей не считают посетителей.
13:31:38 14-04-2025
вот тебе и только спросить ))))
13:45:55 14-04-2025
Вот это дверь. Если взрослому дверь отрубает палец то ребенку и башку с плеч снесет.
14:25:17 14-04-2025
Гость (13:45:55 14-04-2025) Вот это дверь. Если взрослому дверь отрубает палец то ребенк...
поликлиника взрослая, что там ребёнкам делать?
14:36:44 14-04-2025
Гость (14:25:17 14-04-2025) поликлиника взрослая, что там ребёнкам делать?...
Скажем так - даже не взрослая, а 18+
15:25:22 14-04-2025
Гость (13:45:55 14-04-2025) Вот это дверь. Если взрослому дверь отрубает палец то ребенк... сквозняк, знаете ли. И про пришить - это очень реально было бы сделать, и прижился бы!! Травматолог в своем цинизме превзошел моего андроида
14:27:12 14-04-2025
Нифига себе "несчастный случай", ваще жесть. Тут только в суд, а так то вообще и в прокуратуру или СК, но, если бы они еще работали.
14:28:03 14-04-2025
Что сразу юристы? Взрослый человек не знает куда пальцы нельзя совать? В больнице все нельзя по умолчанию. Можно стоять в коридоре, можно сидеть на стуле, можно лежать на кушетке, если сказали, остальное нельзя. Особенно нельзя "держаться за косяк", если ты заходишь в кабинет с тяжеленной противорадиационной дверью. Не можешь сам идти - надо найти сопровождающего. Коляски инвалидные сейчас на входе есть в поликлиниках.
16:15:51 14-04-2025
Помнится, в детстве играли к квартире, закрывали девчонок, так одна держала двери, оставив пальцы в щели где петли двери. Мы дверь почти закрыли, как с другой стороны раздался визг. Если бы сильнее и резче закрывали дверь, отрубили бы пальцы. Повезло тогда. Не знаешь где встретишь людскую недальновидность и как сложатся обстоятельства.