СМИ: в барнаульской поликлинике женщине "отрубили" палец дверью
Как утверждает пострадавшая, перед ней даже не извинились
03 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
47-летняя Татьяна лишилась части пальца после похода в барнаульскую поликлинику № 7. Со слов женщины, сотрудница медучреждения, по вине которой это произошло, даже не извинилась. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
"Это случилось 31 марта. Я пришла в поликлинику с болями в спине в сопровождении мужа. На 15:30 у меня был талон на рентген. Забрала талончик, открыла дверь, иду с болями, порожек переступила, держусь за косяк. А в это время сотрудница, пропустившая меня, взялась за ручку и с силой захлопнула тяжеленную дверь", – рассказала пострадавшая.
Часть ее большого пальца на правой руке отрубило дверью. При этом боли она не почувствовала. Как утверждает Татьяна, врач рентген-кабинета с испуганным лицом упрекнула ее в нерасторопности.
После этого сотрудницы поликлиники вместе с травматологом стали обматывать палец женщины салфетками, а отрубленную часть выбросили в мусор. Со слов пострадавшей, ее просьбу пришить палец врач назвал глупостью.
Татьяне все же сделали рентген. При этом она утверждает, что у проводившей процедуру женщины тряслись руки, но за произошедшее она даже не извинилась.
"После этого нас с мужем выпроводили в коридор, дали бумажку с адресом больницы № 1 и захлопнули дверь на ключ", – добавила пациентка.
Татьяна с мужем вызвали такси и уехали в городскую больницу № 1, где их уже ждали в отделении травмы кисти. Хирург провел операцию в присутствии студентов. Сейчас пострадавшая находится в стационаре.
При этом в Министерстве здравоохранения Алтайского края заявили, что обращений подобного характера в ведомство не поступало. Специалисты запросили информацию в медучреждении. При подтверждении фактов будет организована проверка.
15:32:10 03-04-2025
у меня первая фаланга пальца с ногтем отрезана секатором. в больницу попал через 5 часов. хотели ампутировать, потом решили - не приживется - отпадет само. 35 лет живу хоть и с покалеченным, но почти целым пальцем. так что позор нынешним местным врачам
16:11:03 03-04-2025
Бережливая поликлиника)))))))
16:26:24 03-04-2025
Укажите производителя дверей. Очень качественные.
16:32:39 03-04-2025
Какой то кошмар. Выбросить в мусор...Это точно поликлиника?!
16:52:46 03-04-2025
Гость (16:32:39 03-04-2025) Какой то кошмар. Выбросить в мусор...Это точно поликлиника?!... надо было на картошку отдать?
21:28:16 03-04-2025
Гость (16:52:46 03-04-2025) надо было на картошку отдать? ... вообще-то такие вещи регистрируются, а органы утилизируются специальным образом по акту
01:27:47 04-04-2025
R22 (21:28:16 03-04-2025) вообще-то такие вещи регистрируются, а органы утилизируются ... пришиваются такие вещи
08:21:58 04-04-2025
Гость (16:52:46 03-04-2025) надо было на картошку отдать? ... если только тебя,и тех врачишек
палец пришивается,если невозможно-биоматериал утилизируется по установленной процедуре.
17:48:19 03-04-2025
Исковое заявление и женщина-миллионер.
19:03:17 03-04-2025
Даже про студентов в операционной упомянули.
20:59:49 03-04-2025
Ужас! Хотелось бы услышать мнение министра Попова.
08:22:31 04-04-2025
Гость (20:59:49 03-04-2025) Ужас! Хотелось бы услышать мнение министра Попова.... извинений и соболезнований у Минздрава на всех хватит
01:24:52 04-04-2025
пришить же можно. че все такие идиотически темные?!
06:14:51 04-04-2025
Погодите, ща всех в разные цвета переоденут и будет всем щастье!!!