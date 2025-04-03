СМИ: в барнаульской поликлинике женщине "отрубили" палец дверью

Как утверждает пострадавшая, перед ней даже не извинились

03 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Больница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

47-летняя Татьяна лишилась части пальца после похода в барнаульскую поликлинику № 7. Со слов женщины, сотрудница медучреждения, по вине которой это произошло, даже не извинилась. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

"Это случилось 31 марта. Я пришла в поликлинику с болями в спине в сопровождении мужа. На 15:30 у меня был талон на рентген. Забрала талончик, открыла дверь, иду с болями, порожек переступила, держусь за косяк. А в это время сотрудница, пропустившая меня, взялась за ручку и с силой захлопнула тяжеленную дверь", – рассказала пострадавшая.

Часть ее большого пальца на правой руке отрубило дверью. При этом боли она не почувствовала. Как утверждает Татьяна, врач рентген-кабинета с испуганным лицом упрекнула ее в нерасторопности.

После этого сотрудницы поликлиники вместе с травматологом стали обматывать палец женщины салфетками, а отрубленную часть выбросили в мусор. Со слов пострадавшей, ее просьбу пришить палец врач назвал глупостью.

Татьяне все же сделали рентген. При этом она утверждает, что у проводившей процедуру женщины тряслись руки, но за произошедшее она даже не извинилась.

"После этого нас с мужем выпроводили в коридор, дали бумажку с адресом больницы № 1 и захлопнули дверь на ключ", – добавила пациентка.

Татьяна с мужем вызвали такси и уехали в городскую больницу № 1, где их уже ждали в отделении травмы кисти. Хирург провел операцию в присутствии студентов. Сейчас пострадавшая находится в стационаре.

При этом в Министерстве здравоохранения Алтайского края заявили, что обращений подобного характера в ведомство не поступало. Специалисты запросили информацию в медучреждении. При подтверждении фактов будет организована проверка.