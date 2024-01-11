Путин: Россия стала первой экономикой в Европе
При этом Путин подчеркнул, что по ВВП на душу населения России "еще надо стараться"
11 января 2024, 16:57, ИА Амител
Рост российской экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5%. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока.
"У нас падение, вот мне Михаил Владимирович [Мишустин] сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%/ <…> Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП", – сказал Путин.Глава государства добавил, что по объему экономики в целом Россия обогнала Германию, таким образом став первой экономикой в Европе. В мире российская экономика занимает пятое место. При этом Путин подчеркнул, что по ВВП на душу населения России "еще надо стараться".
17:19:11 11-01-2024
по объему экономики в целом Россия обогнала Германию --- потому что часть немецких предприятий в США и Китай убежали, там энергия дешевле. В этом и был план США. Не по их плану пока только Россия и Китай. Даже Россия сопротивляется
21:46:45 11-01-2024
Бежать быстрее других, не означает быть первым или в лидерах.. Если ещё точнее - цыплят по осени считают.
21:49:43 11-01-2024
Если цены на все поднять в два, три раза, да еще ВВП подсчитать в русских рублях, то можно и США обогнать.
05:53:22 12-01-2024
Гость (21:49:43 11-01-2024) Если цены на все поднять в два, три раза, да еще ВВП подсчит... А в США всё ладно,демократично,особоценностно и ничего плохого их не ожидает уже в ближайшем будущем?
09:12:29 12-01-2024
Гость (21:49:43 11-01-2024) Если цены на все поднять в два, три раза, да еще ВВП подсчит... Не прокатит. Тогда надо чтобы все страны в рублях посчитали. Иначе как сравнивать. Поэтому все считают в долларах, чтобы сравнивать. Если цены в рублях в 3 раза поднять, доллар в рублях тоже будет в 3 раза дороже, поэтому ВВП в долларах останется таким же. Только США могут доллар практически хоть сколько выпускать, а доллар в долларах все равно доллар
23:23:48 11-01-2024
Как все красиво на бумаге-то
11:29:16 12-01-2024
"Мы- самый мудрый и великий народ. Это правда, потому что все мы так говорим!" (с) "Маугли" Р. Киплинг
18:23:10 12-01-2024
Надули мыльный пузырь 50% повышением цен на товары и услуги, кредиты ипотеку и вешают нам лапшу на уши. Для народа не холодно не жарко. Чужеродный олигархат повышает себе сверхприбыли а народ все глубже погружается в нищету и мрак.