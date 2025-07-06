Миронов предложил полностью списывать ипотеку некоторым семьям

По его мнению, кредит следует сделать беспроцентным

06 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Сергей Миронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой поэтапного списания жилищных кредитов, сообщает ТАСС.

Депутат предлагает выдавать семьям беспроцентную ипотеку и частично списывать ее при пополнении в семье.

"Первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок - 50%, третий - мы говорим людям: "Спасибо, вы выполнили важную для государства задачу". И полностью кредит прощается", — заявил парламентарий.

По его словам, это может стать эффективной мерой поддержки рождаемости.

Ранее Миронов предложил сделать протезирование зубов бесплатным.