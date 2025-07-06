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Миронов предложил полностью списывать ипотеку некоторым семьям

По его мнению, кредит следует сделать беспроцентным

06 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Сергей Миронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сергей Миронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой поэтапного списания жилищных кредитов, сообщает ТАСС.

Депутат предлагает выдавать семьям беспроцентную ипотеку и частично списывать ее при пополнении в семье.

"Первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок - 50%, третий - мы говорим людям: "Спасибо, вы выполнили важную для государства задачу". И полностью кредит прощается", — заявил парламентарий.

По его словам, это может стать эффективной мерой поддержки рождаемости.

Ранее Миронов предложил сделать протезирование зубов бесплатным.

инициативы ипотека

Комментарии 5

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Гость

09:06:32 06-07-2025

Не примут этот закон

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Гость

11:37:43 06-07-2025

главное чтобы не для мигрантов

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Гость

11:58:55 06-07-2025

За чей счёт такая щедрость?

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Гость

09:30:38 07-07-2025

Гость (11:58:55 06-07-2025) За чей счёт такая щедрость?... за наш, за чей еще) не за их же

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Гость

12:08:28 06-07-2025

Популист

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