Миронов предложил полностью списывать ипотеку некоторым семьям
По его мнению, кредит следует сделать беспроцентным
06 июля 2025, 07:30, ИА Амител
Сергей Миронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой поэтапного списания жилищных кредитов, сообщает ТАСС.
Депутат предлагает выдавать семьям беспроцентную ипотеку и частично списывать ее при пополнении в семье.
"Первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок - 50%, третий - мы говорим людям: "Спасибо, вы выполнили важную для государства задачу". И полностью кредит прощается", — заявил парламентарий.
По его словам, это может стать эффективной мерой поддержки рождаемости.
Ранее Миронов предложил сделать протезирование зубов бесплатным.
09:06:32 06-07-2025
Не примут этот закон
11:37:43 06-07-2025
главное чтобы не для мигрантов
11:58:55 06-07-2025
За чей счёт такая щедрость?
09:30:38 07-07-2025
Гость (11:58:55 06-07-2025) За чей счёт такая щедрость?... за наш, за чей еще) не за их же
12:08:28 06-07-2025
Популист