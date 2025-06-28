Депутат Госдумы рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку

Анатолий Аксаков считает, что ставки будут высокими еще какое-то время

28 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Сейчас в России разумнее копить на жилье, а не брать ипотеку, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз", — указал парламентарий.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых.

По мнению экспертов, в июле ожидается снижение еще на 1%, а к концу 2025 года ключевая ставка может оказаться на уровне 17,5–18% годовых.