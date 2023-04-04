В России хотят освободить от НДФЛ надбавки медикам и педагогам

С инициативой обратился депутат Борис Чернышов к вице-премьеру Татьяне Голиковой

04 апреля 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил не облагать налогом надбавки педагогам за классное руководство и медработникам за дополнительную нагрузку. Письмо с такой инициативой депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению Чернышова, работа классных руководителей сопровождается дополнительной нагрузкой, которая "зачастую выходит далеко за рамки рабочего времени" и оплата "такого труда должна соответствовать тем усилиям, которые совершают педагоги".

Аргументируя свою позицию касательно медиков, парламентарий сказал, что стимулирующие выплаты за допнагрузку из федерального бюджета не облагаются НДФЛ, но это не работает, если средства перечисляются из региональной казны.