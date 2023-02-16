Миронов предложил приостановить соглашение между ВОЗ и правительством РФ
Политик считает, что цели и задачи организации тесно сопряжены с политикой
16 февраля 2023, 08:15, ИА Амител
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину приостановить соглашение о сотрудничестве между правительством России и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС.
Политик считает, что цели и задачи организации тесно сопряжены с политикой, поскольку "в мае 2022 года Всемирная ассамблея здравоохранения приостановила все мероприятия, которые проводил расположенный в Москве Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними".
В январе 2023 года Сергей Миронов предложил снизить пенсионный возраст для жителей новых регионов РФ.
Комментарии 1