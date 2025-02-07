Мишустин доложил Путину о рекордном объеме ВВП России
Номинальный объем ВВП РФ в 2024 году составил 200 трлн рублей
07 февраля 2025, 20:15, ИА Амител
Номинальный объем ВВП России в 2024 году составил рекордные 200 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране – 200 триллионов рублей за 2024 год. Прежде всего – за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности", – сказал Мишустин.
Мишустин также отметил, что по итогам прошлого года экономика страны выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста составили 4,5%. Он подчеркнул, что Россия успешно преодолела влияние санкций.
В свою очередь, Владимир Путин добавил, что темпы роста российской экономики превзошли мировые показатели и оказались выше, чем в США и других развитых странах.
22:51:46 07-02-2025
ВВП за счёт роста цен.
23:28:52 07-02-2025
так и есть, у нас клиенты - заводы местные (алт края), в эти годы заказов дорогих и хороших много, утверждают быстро. Очень нравится работать
23:53:25 07-02-2025
А какой у ВВП рост?
12:54:32 08-02-2025
За счёт рекордного роста цен во всех сферах. Бег на месте
14:14:46 08-02-2025
С рекордами не торопимся.. может надо поскромнее..
17:04:56 08-02-2025
ВВП Калифорнии за 2024 г. - 387 трлн рублей.
21:27:16 08-02-2025
Как считают ВВП? Приведите рост экономики в натуральных показателях за последние годы.
И еще: военная промышленность незначительно поднимает уровень жизни граждан.
10:53:50 09-02-2025
Самая смешная шутка.