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Мишустин доложил Путину о рекордном объеме ВВП России

Номинальный объем ВВП РФ в 2024 году составил 200 трлн рублей

07 февраля 2025, 20:15, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Номинальный объем ВВП России в 2024 году составил рекордные 200 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране – 200 триллионов рублей за 2024 год. Прежде всего – за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности", – сказал Мишустин.

Мишустин также отметил, что по итогам прошлого года экономика страны выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста составили 4,5%. Он подчеркнул, что Россия успешно преодолела влияние санкций.

В свою очередь, Владимир Путин добавил, что темпы роста российской экономики превзошли мировые показатели и оказались выше, чем в США и других развитых странах.

Экономика Владимир Путин Михаил Мишустин

Комментарии 8

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Гость

22:51:46 07-02-2025

ВВП за счёт роста цен.

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Гость

23:28:52 07-02-2025

так и есть, у нас клиенты - заводы местные (алт края), в эти годы заказов дорогих и хороших много, утверждают быстро. Очень нравится работать

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Гость

23:53:25 07-02-2025

А какой у ВВП рост?

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Гость

12:54:32 08-02-2025

За счёт рекордного роста цен во всех сферах. Бег на месте

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dok_CФ

14:14:46 08-02-2025

С рекордами не торопимся.. может надо поскромнее..

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Гость

17:04:56 08-02-2025

ВВП Калифорнии за 2024 г. - 387 трлн рублей.

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Гость

21:27:16 08-02-2025

Как считают ВВП? Приведите рост экономики в натуральных показателях за последние годы.
И еще: военная промышленность незначительно поднимает уровень жизни граждан.

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Иванна

10:53:50 09-02-2025

Самая смешная шутка.

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