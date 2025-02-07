Мишустин доложил Путину о рекордном объеме ВВП России

Номинальный объем ВВП РФ в 2024 году составил 200 трлн рублей

07 февраля 2025, 20:15, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Номинальный объем ВВП России в 2024 году составил рекордные 200 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране – 200 триллионов рублей за 2024 год. Прежде всего – за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности", – сказал Мишустин.

Мишустин также отметил, что по итогам прошлого года экономика страны выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста составили 4,5%. Он подчеркнул, что Россия успешно преодолела влияние санкций.

В свою очередь, Владимир Путин добавил, что темпы роста российской экономики превзошли мировые показатели и оказались выше, чем в США и других развитых странах.