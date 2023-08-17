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Мишустин поручил выделить Алтайскому краю 200 млн рублей к началу осени

Деньги должны направить на обеспечение постоянного водоснабжения

17 августа 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края
Фото: правительство Алтайского края

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 4 сентября подготовить проект распоряжения о выделении Алтайскому краю 200 млн рублей, пишет "Атмосфера".

"Такая задача поставлена Минстрою и Минфину", – отмечает издание.

Деньги должны направить на обеспечение постоянного водоснабжения в 56 населенных пунктах, в которых проживает 84 тысячи человек.

Напомним, проблему с водоснабжением обсудили 26 июля на встрече Мишустина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

"Нужно применять современные системы очистки, заниматься бурением дополнительных скважин и ремонтировать и строить новые сети", – отметил глава региона.

Мишустин поддержал желание губернатора решить проблемный вопрос и пообещал выделить региону необходимые средства.

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Алтайский край Михаил Мишустин Водоснабжение

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