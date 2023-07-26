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Мишустин прибыл на Алтай, где встретится с двумя губернаторами

Председатель правительства проведет совещание по развитию туризма

26 июля 2023, 13:13, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду утром, 26 июля, прибыл в Республику Алтай, сообщает "Атмосфера".

В рамках рабочего визита премьер-министр встретится с главой республики Олегом Хорохординым и губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Напомним, в Горно-Алтайске председатель правительства проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.

В состав делегации вошли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото:. government.ru

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Республика Алтай Михаил Мишустин

Комментарии 3

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Гость

13:38:57 26-07-2023

Про объединение регионов совещаются?

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Гость

14:01:52 26-07-2023

Дорогу планируют в Китай? Ну и отдохнуть, наверное, а то в Москве все дожди, дожди

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Гость

14:37:48 26-07-2023

А зарплату бюджетникам он планирует повысить? За одну и ту же работу в Алтайском крае порой в три раза меньше зарплата. Мишустин,Томенко ,АУ?????

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