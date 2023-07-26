Мишустин прибыл на Алтай, где встретится с двумя губернаторами
Председатель правительства проведет совещание по развитию туризма
26 июля 2023, 13:13, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду утром, 26 июля, прибыл в Республику Алтай, сообщает "Атмосфера".
В рамках рабочего визита премьер-министр встретится с главой республики Олегом Хорохординым и губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Напомним, в Горно-Алтайске председатель правительства проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.
В состав делегации вошли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
13:38:57 26-07-2023
Про объединение регионов совещаются?
14:01:52 26-07-2023
Дорогу планируют в Китай? Ну и отдохнуть, наверное, а то в Москве все дожди, дожди
14:37:48 26-07-2023
А зарплату бюджетникам он планирует повысить? За одну и ту же работу в Алтайском крае порой в три раза меньше зарплата. Мишустин,Томенко ,АУ?????