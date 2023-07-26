Мишустин прибыл на Алтай, где встретится с двумя губернаторами

Председатель правительства проведет совещание по развитию туризма

26 июля 2023, 13:13, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду утром, 26 июля, прибыл в Республику Алтай, сообщает "Атмосфера".

В рамках рабочего визита премьер-министр встретится с главой республики Олегом Хорохординым и губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Напомним, в Горно-Алтайске председатель правительства проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.

В состав делегации вошли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.