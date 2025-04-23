Мишустин призвал антимонопольщиков бороться с ростом цен на продукты
Одним из факторов подорожания остаются наценки посредников, утверждает премьер-министр
23 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе принимать жесткие меры для борьбы с ростом цен на продукты.
По его словам, одним из факторов подорожания остаются наценки посредников.
"Здесь главное – усилить акцент на сокращении таких цепочек. Что потребует усиления активности взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями. И в случае необходимости надо принимать жесткие меры, чтобы защитить людей", – цитирует главу российского правительства РИА Новости.
Ранее рассказали, как изменились цены на овощи на Алтае с начала года.
15:43:44 23-04-2025
Смешно.
16:02:23 23-04-2025
Главное, в процессе борьбы не выйти на самих себя, так что бороться никто особо то и не собирается...
16:07:15 23-04-2025
А с ростом цен на ЖКХ он их не настропалил бороться? Или на ежегодное поднятие стоимости проезда в ОТ?
16:12:16 23-04-2025
Налоговая и другие «контролирующие» органы тоже опосредственно являются посредниками и стоимость их услуг тоже не снижается
16:33:23 23-04-2025
Им бы наши пенсии и зарплаты, с такими огромными ценами, завыли бы уже.
17:23:17 23-04-2025
Ну, давайте магазинами поруководим, ага. На уровне министерства.
А может, это как раз их уровень?
09:54:46 24-04-2025
Премьер-министр РФ не призвал, а поручил. Большая разница. Но лучше бы главный министр призвал производителей больше производить, а еще лучше - поддержал их деньгами, т.е. нормальными ценами на электроэнергию и дизельное топливо.
20:33:17 25-04-2025
Михаил Мишустин станет президентом Российской Федерации в 2035 году.