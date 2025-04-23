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Мишустин призвал антимонопольщиков бороться с ростом цен на продукты

Одним из факторов подорожания остаются наценки посредников, утверждает премьер-министр

23 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе принимать жесткие меры для борьбы с ростом цен на продукты.

По его словам, одним из факторов подорожания остаются наценки посредников.

"Здесь главное – усилить акцент на сокращении таких цепочек. Что потребует усиления активности взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями. И в случае необходимости надо принимать жесткие меры, чтобы защитить людей", – цитирует главу российского правительства РИА Новости.

Ранее рассказали, как изменились цены на овощи на Алтае с начала года.

цены Продукты

Комментарии 8

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Гость

15:43:44 23-04-2025

Смешно.

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Гость

16:02:23 23-04-2025

Главное, в процессе борьбы не выйти на самих себя, так что бороться никто особо то и не собирается...

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Гость

16:07:15 23-04-2025

А с ростом цен на ЖКХ он их не настропалил бороться? Или на ежегодное поднятие стоимости проезда в ОТ?

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Гость

16:12:16 23-04-2025

Налоговая и другие «контролирующие» органы тоже опосредственно являются посредниками и стоимость их услуг тоже не снижается

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Гость

16:33:23 23-04-2025

Им бы наши пенсии и зарплаты, с такими огромными ценами, завыли бы уже.

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Кхм...

17:23:17 23-04-2025

Ну, давайте магазинами поруководим, ага. На уровне министерства.

А может, это как раз их уровень?

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Гость

09:54:46 24-04-2025

Премьер-министр РФ не призвал, а поручил. Большая разница. Но лучше бы главный министр призвал производителей больше производить, а еще лучше - поддержал их деньгами, т.е. нормальными ценами на электроэнергию и дизельное топливо.

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Николай Сердцев

20:33:17 25-04-2025

Михаил Мишустин станет президентом Российской Федерации в 2035 году.

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