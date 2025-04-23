Мишустин призвал антимонопольщиков бороться с ростом цен на продукты

Одним из факторов подорожания остаются наценки посредников, утверждает премьер-министр

23 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе принимать жесткие меры для борьбы с ростом цен на продукты.

По его словам, одним из факторов подорожания остаются наценки посредников.

"Здесь главное – усилить акцент на сокращении таких цепочек. Что потребует усиления активности взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями. И в случае необходимости надо принимать жесткие меры, чтобы защитить людей", – цитирует главу российского правительства РИА Новости.

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