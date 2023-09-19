Мишустин внедрит в Алтайском крае сельскохозяйственные беспилотники
Правительство РФ утвердило параметры эксперимента
19 сентября 2023, 14:29, ИА Амител
В Алтайском крае по поручению правительства РФ внедрят сельскохозяйственные беспилотники. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.
"В 12 регионах России пройдет эксперимент, который позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве в рамках особых правовых режимов", – говорится в документе.
Уточняется, что правительство РФ утвердило параметры эксперимента.
В проекте примут участие Алтайский край и Новосибирская область, а также Татарстан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.
Ранее сообщали, что в Алтайский край доставят партию беспилотников для аэрофотосъемки полей, создания карт внесения удобрений и других задач.
14:46:35 19-09-2023
Может в другом месте беспилотники сейчас больше нужны
15:34:30 19-09-2023
Гость (14:46:35 19-09-2023) Может в другом месте беспилотники сейчас больше нужны... Это совершенно разные беспилотники, вы не понимаете о чем ведете речь.
15:33:40 19-09-2023
Лично?))
16:53:42 19-09-2023
Пока в Новосибирске получишь разрешение на взлёт, нуждается в полёте уже отпадёт.