Мишустин внедрит в Алтайском крае сельскохозяйственные беспилотники

Правительство РФ утвердило параметры эксперимента

19 сентября 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: asau.ru

В Алтайском крае по поручению правительства РФ внедрят сельскохозяйственные беспилотники. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

"В 12 регионах России пройдет эксперимент, который позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве в рамках особых правовых режимов", – говорится в документе.

Уточняется, что правительство РФ утвердило параметры эксперимента.

В проекте примут участие Алтайский край и Новосибирская область, а также Татарстан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Ранее сообщали, что в Алтайский край доставят партию беспилотников для аэрофотосъемки полей, создания карт внесения удобрений и других задач.