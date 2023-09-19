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Мишустин внедрит в Алтайском крае сельскохозяйственные беспилотники

Правительство РФ утвердило параметры эксперимента

19 сентября 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: asau.ru
Фото: asau.ru

В Алтайском крае по поручению правительства РФ внедрят сельскохозяйственные беспилотники. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

"В 12 регионах России пройдет эксперимент, который позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве в рамках особых правовых режимов", – говорится в документе.

Уточняется, что правительство РФ утвердило параметры эксперимента.

В проекте примут участие Алтайский край и Новосибирская область, а также Татарстан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Ранее сообщали, что в Алтайский край доставят партию беспилотников для аэрофотосъемки полей, создания карт внесения удобрений и других задач.

Алтайский край сельское хозяйство Хорошие новости Михаил Мишустин

Комментарии 4

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Гость

14:46:35 19-09-2023

Может в другом месте беспилотники сейчас больше нужны

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Гость

15:34:30 19-09-2023

Гость (14:46:35 19-09-2023) Может в другом месте беспилотники сейчас больше нужны... Это совершенно разные беспилотники, вы не понимаете о чем ведете речь.

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Гость

15:33:40 19-09-2023

Лично?))

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Гость

16:53:42 19-09-2023

Пока в Новосибирске получишь разрешение на взлёт, нуждается в полёте уже отпадёт.

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