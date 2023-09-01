Салюты, рок-группы и выставки. Полная программа мероприятий ко Дню города Барнаула

Amic.ru составил полную программу мероприятий ко Дню города

01 сентября 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Салют в День города-2022/ Фото: amic.ru

День города в Барнауле состоится в субботу, 2 сентября. В этом году к празднику подготовили много много разных мероприятий. Будут выступления известных групп, лекции, мастер-классы, спортивные соревнования, квизы, фестивали еды, дискотека 80-х, конкурс "Мисс Барнаул", салюты и другие развлечения. Amic.ru собрал все интересные события, которые пройдут в краевой столице 2 сентября.

Площадь Сахарова

Главной площадкой Дня города в 2023 году будет площадь Сахарова. Праздничная программа на там начнётся в 10 часов со спортивных мероприятий, которые объединены в одно событие под названием "Барнаул — город чемпионов". В то же время начнётся фестиваль "Готов к труду и обороне".

На площади Сахарова утром можно будет поучаствовать в соревнованиях по гиревому спорту, армреслингу, скалолазанию, силовому экстриму, городошному спорту, хоккею на траве и так далее. Там же организуют спортивную площадку для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На площадке "Титов-Арены" Социалистическом, 93 будут кататься на роликовых коньках и скейтборде. На этой же площадке же состоятся соревнования по баскетболу 3 на 3.

Соревнования по баскетболу на площади Сахарова/ Фото: amic.ru

Желающие смогут преодолеть скалодром или прокатиться на картинге. Будут и показательные выступления по дзюдо, фехтованию и карате, выставка спортивных автомобилей.

С 14 до 15 часов на площади Сахарова планируется концертная программа от культурного центра краевого МВД, а с 15 до 16 часов — молодёжная программа "Барнаул Молодёжный". Выступать будут вокалисты, артисты инструментального жанра, танцоры, творческие коллективы алтайских вузов и молодежь из "Движения первых". Завершит концерт финал конкурса "Мисс Барнаул".

А после этого, в 17:00, на площади начнётся фестиваль "Русское лето. Zа Россию", на котором выступят музыкальные группы в следующем порядке:

С 17 до 18 часов — Диана Завидова (Москва);

С 18 до 19 часов— группа "Фогель и Ко" (Барнаул);

С 19 до 20 часов— "Рви меха" (Новосибирск);

С 20 до 21 часа — "7Б" (Москва);

С 21 до 22 часов — певица Ольга Кормухина (Москва).

После концерта на площади Сахарова будет салют.

Кроме того, рядом с площадью в сквере на пересечении ул. Молодёжной и проспекта Социалистического в 10:00 начнётся выставка цветов и праздничная программа "Город, в котором мы живём, мечтаем, любим".

Концерт на площади Сахарова/ Фото: amic.ru

Мало-Тобольская

Мало-Тобольская будет второй по значимости локацией Дня города. Там в 11:00 стартует мероприятие "Барнаул. Путешествие со вкусом". Оно делится на две большие части — выставка "Барнаул туристский" и гастро-фестиваль "Вкусно и полезно".

На Мало-Тобольской организуют зоны уличной торговли, детской анимации, интерактивного розыгрыша подарков, а также открытую кухню для кулинарных мастер-классов.

На сцене выступят музыкальные и танцевальные группы.

Для барнаульцев организуют арт-выставку современного искусства, восемь игровых зон, на которых будут работать два инструктора, и мастер-классы. Последние можно будет взять у гончара или у кузнеца, который обучит пользоваться горном, наковальней и молотом. Колледж сыроделия даст кулинарный мастер-класс по приготовлению сыра.

Ещё запланированы мастер-классы по росписи на деревянных спилах и значках, по созданию татуировок на полотне, по живописи, а также по мозаике в стиле ар-нуво и стимпанк.

Стимпанк будет основным стилем праздника на Мало-Тобольской, потому что он напоминает об изобретении учёным Иваном Ползуновым паровой машины. В этом стиле на пешеходной улице будут одеты и аниматоры, с которыми можно будет сфотографироваться.

Кроме того, хорошую фотографию можно будет сделать рядом с макетом барнаульского метрополитена (в этом году к нему добавят звуковое сопровождение) и с живыми статуями в виде важных исторических личностей Барнаула.

Программа праздника на ул. Мало-Тобольской

Театралы смогут в "Современной зоне" посмотреть театральную и танцевальную постановки в стиле стимпанк, в которых отразятся этапы развития Барнаула. А для любителей квизов организуют квиз-игру "Барнаул туристический", посвящённую истории и достопримечательностям Барнаула.

Будет и масштабный квест "Город в деталях" (в 11:00), и барабанное шоу (в 21:00).

Дети смогут развлечься в "Игровой зоне". Для них приготовят шоу с жидким азотом и кинетическим песком, два генератора мыльных пузырей и гигантские раскраски. Развлекать ребят будет аниматор в костюме ученого XVIII века.

Также на Мало-Тобольской состоится профессиональный конкурс среди флористов. На сцене наградят и победителей конкурса на лучшее летнее благоустройство среди предприятий промышленности и потребительского рынка краевой столицы.

Рядом с "барнаульским Арбатом" состоится и крупное спортивное мероприятие. А именно на Старом базаре пройдёт межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2".

Площадь Советов и Нулевой километр

На площади Советов в 10:00 стартует фестиваль фермерской еды "Своё". Он продолжится и 3 сентября. Хозяйства Алтайского края, Республики Алтай и соседних областей представят на нём свою лучшую продукцию — сыры, мед, мясо, овощи, грибы, травы и так далее. Торговать будут до 20 часов вечера. Кроме торговли, на площадке будет живая музыка и вокал, а также мастер-классы, выставка и продажа изделий ремесленников.

А напротив, на Нулевом километре, с 10 утра начнётся фестиваль "Единой семьёй живём в Барнауле". Состоится карнавал-шествие национально-культурных объединений края, будет работать и национальная деревня, где покажут жилища разных народов Алтайского края. Там покажут предметы национального была, ремесла, искусства, а также организуют концерт.

Фестиваль "Единой семьёй живём в Барнауле-2022"/ Фото: amic.ru

Парк "Изумрудный"

Отдельной интересной локацией в центре города будет и парк "Изумрудный". Там для барнаульцев также подготовят насыщенную программу.

В 11 до 13 часов в парке будет мероприятие "Вместе мы сила!". Сюда войдёт спортивно-развлекательная программа, полевая кухня, выставка оружия, спецсредств, пожарной техники и показательные выступления силовых ведомств у пруда.

Весь день с 11 до 20 часов будет идти выставка-ярмарка "Аллея мастеров" на Томском тракте. С 14 до 14:40 продлится развлекательная программа "Без формата". На площадке у пруда будут выступать творческие коллективы Барнаула и Алтайского края, а после них — молодёжное движение "Поколение". В 16:30 там состоится интерактивная игра, крио-шоу и аквагрим. Все это продлится до 19:30.

В новом амфитеатре с 14 до 16 часов пройдёт концерт и выставка-продажа картин художников. После этого с 16:30 до 17:30 будет идти театрализированное представление "Зелёный театр".

Телеканал "Домашний" организует в парке и световую фотозону "Сквозь слёзы к счастью", она будет работать с 14 до 20 часов.

В 18:00 на центральной аллее начнётся дискотека 80-х, она продлится до 21:30. Параллельно с дискотекой до 20:00 в старом амфитеатре состоится шоу-концерт от школы танца "La Casa Latina", а на площадке у пруда (до 21:30) выступит дуэт "Street duet", его участники сыграют на скрипке и гитаре.

Закончит вечер театрализованная экскурсия известного барнаульского историка и краеведа Данила Дегтярева "Тайны старого парка". Место сбора - "Верстовой столб".

Конкурс "Мисс Барнаула-2022"/ Фото: amic.ru

Индустриальный район

В Индустриальном районе будут работать две площадки, которые находятся близко друг к другу. В 10:00 начнётся гастрономический фестиваль и выставка "Талантов яркое цветенье" в Парке спорта Алексея Смертина на ул. Энтузиастов, 12а.

В парке "Лесная сказка" на ул. Энтузиастов, 12 в 12 утра начнётся праздничная программа "Город, где живёт лесная сказка". С 12:00 до 18:00 на сцене будут выступать детские творческие коллективы города.

С 12:00 до 14:00 у центрального входа также пройдёт выставка декоративно-прикладного творчества и концертная программа Союза пенсионеров Индустриального района. С 12 до 18:00 в парке желающие смогут выступить на открытом микрофоне.

Также на аллее будут активности, фотозона и мастер-класс по кукловождению от театра кукол "Сказка". Музыкальный театр тоже подготовит в парке фотозону. Весь день на территории парка будут работать интерактивные площадки.

В 18:30 в зоопарке пройдёт экскурсия с показательными кормлениями животных. Проведёт её директор зоопарка Сергей Писарев.

А в 20:00 начнётся праздничная программа "Моя гордость — Барнаул".

Октябрьский район

Праздничная программа Октябрьского района пройдёт на площади перед зданием на ул. Германа Титова, 9. Там в 18:00 начнётся праздничная программа "Любимый город — Барнаул", она продлится до 22:00. На площади будут фотозоны, выпечка, чай из самовара-гиганта, научная шоу-программа выставка цветов, специализированной техники и показательные выступления спортшкол. Барнаульцев будут развлекать будут ходулисты, фокусник, зеркальные люди, мыльные пузыри и мемы. В 21:00 начнётся дискотека.

Ещё одной важной локацией Октябрьского района будет парк "Солнечный ветер". Там программа стартует в 11:00. До 14 часов в парке будет идти фестиваль детского активного и познавательного туризма, краеведения и социально-значимой деятельности "Я горжусь тобой, Алтай!", а также творческий мастер-класс по росписи русской куклы Матрешки и по изготовлению тряпичной куклы.

С 12 до 18 часов в "Солнечном ветре" запланирована ярмарка сувениров, а до 17 часов — передвижная выставка "Хранитель истории Алтая". С 13 до 16 часов будет идти праздничная программа "Мелодии любимого города", где выступят вокалисты и танцоры города.

Таже планируются и мастер-классы по изготовлению Богородской игрушки, по росписи матрёшке и по изготовлению ватной игрушки "Бабочки в городе".

Концерт в честь Дня города-2022/ Фото: amic.ru

Ленинский район

В Ленинском районе мероприятия состоятся на площади Мира (ул Георгия Исакова, 213) в 16:00 пройдёт конкурс тематических экспозиций "Живёт на свете красота", в 17:00 презентуют тематический проект "Город, где сбываются мечты".

Другой локацией района станет парк "Арлекино". Там с 10 часов утра будут идти мастер-классы для взрослых и детей. Для барнаульцев организуют фотозоны по всей территории парка, розыгрыши призов и выставки ручных работ. Также в "Арлекино" будут работать аниматоры.

В 13:00 в парке начнётся выступление духового оркестра, с 14:00 будут выступать вокальные и хореографические ансамбли города. Среди них хореографический ансамбль "Матрёшка", цирковая студия "Арлекино" и коллективы ДК города Барнаула. Завершится программа в 18:00.

Концерт состоится и в другом парке Ленинского района "Эдельвейс". Артисты будут выступать там с 16:00 до 21:30.

Поселок "Южный"

В посёлке Южный День города отпразднуют перед дворцом культуры "Южный" на ул.Чайковского, 21.

В 17:00 там состоится выставка "Город мастеров", в 19:00 пройдёт программа "Талант детей родному Барнаулу", в 20:00 начнётся концерт "Ты, сердце Барнаула — Центральный наш район".

Где будут салюты?

Салюты пройдут во всех районах города. Главный из них состоится на площади Сахарова в 22:00. Он будет длиться семь минут и пройдёт под классическую музыку.

В спальных районах салюты пройдут на следующих локациях: