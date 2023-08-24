Стало известно, когда и где пройдет конкурс "Мисс Барнаул"

Самую красивую девушку города выберут на главной праздничной сцене

24 августа 2023, 10:50, ИА Амител

Участницы конкурса "Мисс Барнаул" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В День города Барнаула, 2 сентября, на главной праздничной сцене на площади Сахарова пройдет конкурс "Мисс Барнаул" - 2023.

"Конкурс пройдет с 15:30 до 17:00. После - подведение итогов", - рассказали в мэрии на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города.

Ранее amic.ru рассказал, какие звезды приедут в Барнаул на День города и что можно будет посмотреть.