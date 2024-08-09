"Мисс секси леди Сибири" судят за драку с полицией в Новосибирске
По версии следователей, девушка устроила скандал в ресторане, а после отказалась "сдаваться" правоохранителям.
09 августа 2024, 08:14, ИА Амител
Новосибирская топ-модель Дженис Муэ оказалась на скамейке подсудимых по обвинению в драке с полицией. Как сообщает "КП-Новосибирск", по версии следователей, девушка устроила скандал в ресторане, а после отказалась "сдаваться" правоохранителям.
Дженис-Мапуле Айван Муэ родилась в Новосибирске в семье русской девушки и иностранного студента из Замбии. Карьеру модели она начала в 15 лет, а в 33 года победила в конкурсе красоты Miss Sexy Queen Siberia в категории от 20 до 35 лет. Сибирячка с африканскими корнями получила титул "Sexy Lady of Siberia-2023" и корону. На работе Дженис называли самым успешным риэлтором по продаже загородных домов.
Конфликт с полицейскими случился в ночь на 21 апреля в ресторане на улице Советской. По словам помощника прокурора Железнодорожного района Каролины Гааг, девушка демонстрировала явное неуважение к обществу, посетителям и сотрудникам ресторана.
"Сопровождала это нецензурной бранью. На просьбы персонала покинуть заведение не реагировала. После чего администратор вызвал полицейских", — добавила она.
К ресторану приехал экипаж ППС. На улице двое патрульных предложили Дженис проехать в отделение. Она отказалась, стала высказываться в сторону полицейских в грубой, нецензурной форме. Посла она начала хватать одного из правоохранителей за руки, ударила в грудь и поцарапала. Около 02:40 задержанную модель доставили в отделение полиции силой.
Девушке предъявили обвинение по двум статьям: "оскорбление представителя власти" и "применение насилия в отношении представителя власти". Меру пресечения не стали избирать и отпустили домой. В августе дело начали слушать в Железнодорожном районном суде, а помириться с правоохранителем не вышло.
Дженис Муэ частично признает вину: оскорбления были, но считает, что никакого насилия к полицейским не применяла. Адвокат девушки добавляет, что и конфликта с персоналом заведения не было. Возможно, модель поссорилась с посетителями и хотела уехать на такси. Модель попросила у суда допросить всех свидетелей и потерпевшего, чтобы доказать свою невиновность. Она уверена, что не причинила вреда патрульным.
09:01:08 09-08-2024
Шоколадка перегнула пределы возможного. Ну тут неотвратимый российский суд скажет ей свое бескомпромиссное мнение)
09:08:19 09-08-2024
Топ модель хахаха
09:26:49 09-08-2024
Халда...
09:27:39 09-08-2024
Извинится и все. У смуглых всегда это прокатывает
09:31:34 09-08-2024
На работе Дженис называли самым успешным риэлтором по продаже загородных домов////и как это у нее получалось, явно не только головой, но и хорошо "подвешенным" языком
09:34:19 09-08-2024
Дженис Муэ-урождённая Дуся Мухина
09:48:18 09-08-2024
Ооо, секси лэйди...
Оппа гангам стайл!
09:55:31 09-08-2024
искупит на СВО
10:18:12 09-08-2024
А еще фотки будут? Друг спрашивает
10:33:32 09-08-2024
Гость (10:18:12 09-08-2024) А еще фотки будут? Друг спрашивает... в инете забанили?
13:44:59 09-08-2024
судят за драку с полицией
Драка это когда две стороны наносят обоюдные удары друг другу. Что-то не видел, чтобы полицейские били эту метиску.
родилась в Новосибирске в семье русской девушки и иностранного студента из Замбии.
Опять девушки рожают )))
20:16:15 09-08-2024
чет я мисс секси не вижу, вижу какую-то шкуру от вида которой моя пизанская башня падает.