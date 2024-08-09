"Мисс секси леди Сибири" судят за драку с полицией в Новосибирске

По версии следователей, девушка устроила скандал в ресторане, а после отказалась "сдаваться" правоохранителям.

09 августа 2024, 08:14, ИА Амител

Дженис Муэ / Фото: "КП-Новосибирск"

Новосибирская топ-модель Дженис Муэ оказалась на скамейке подсудимых по обвинению в драке с полицией. Как сообщает "КП-Новосибирск", по версии следователей, девушка устроила скандал в ресторане, а после отказалась "сдаваться" правоохранителям.

Дженис-Мапуле Айван Муэ родилась в Новосибирске в семье русской девушки и иностранного студента из Замбии. Карьеру модели она начала в 15 лет, а в 33 года победила в конкурсе красоты Miss Sexy Queen Siberia в категории от 20 до 35 лет. Сибирячка с африканскими корнями получила титул "Sexy Lady of Siberia-2023" и корону. На работе Дженис называли самым успешным риэлтором по продаже загородных домов.

Конфликт с полицейскими случился в ночь на 21 апреля в ресторане на улице Советской. По словам помощника прокурора Железнодорожного района Каролины Гааг, девушка демонстрировала явное неуважение к обществу, посетителям и сотрудникам ресторана.

"Сопровождала это нецензурной бранью. На просьбы персонала покинуть заведение не реагировала. После чего администратор вызвал полицейских", — добавила она.

К ресторану приехал экипаж ППС. На улице двое патрульных предложили Дженис проехать в отделение. Она отказалась, стала высказываться в сторону полицейских в грубой, нецензурной форме. Посла она начала хватать одного из правоохранителей за руки, ударила в грудь и поцарапала. Около 02:40 задержанную модель доставили в отделение полиции силой.

Девушке предъявили обвинение по двум статьям: "оскорбление представителя власти" и "применение насилия в отношении представителя власти". Меру пресечения не стали избирать и отпустили домой. В августе дело начали слушать в Железнодорожном районном суде, а помириться с правоохранителем не вышло.

Дженис Муэ частично признает вину: оскорбления были, но считает, что никакого насилия к полицейским не применяла. Адвокат девушки добавляет, что и конфликта с персоналом заведения не было. Возможно, модель поссорилась с посетителями и хотела уехать на такси. Модель попросила у суда допросить всех свидетелей и потерпевшего, чтобы доказать свою невиновность. Она уверена, что не причинила вреда патрульным.