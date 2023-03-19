Митинг против роста тарифов ЖКХ прошел в Бийске

По данным организаторов, участие в мероприятии приняли не менее тысячи бийчан

19 марта 2023, 18:27, ИА Амител

Фото: КПРФ Алтай official

В Бийске 19 марта прошёл митинг против роста тарифов ЖКХ. Об этом сообщили в телеграм-канале алтайского отделения КПРФ.

По словам организаторов, участие в мероприятии приняли около тысячи человек. Митингующие поднимали темы не только роста тарифов, но также говорили о проблемах аварийных домов, бездомных собак, плачевного состояния дорог и медицины.

Напомним, в феврале в Бийске уже проходил аналогичный митинг. Явилось тогда на него около 40 человек.