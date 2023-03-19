Митинг против роста тарифов ЖКХ прошел в Бийске
По данным организаторов, участие в мероприятии приняли не менее тысячи бийчан
19 марта 2023, 18:27, ИА Амител
Фото: КПРФ Алтай official
В Бийске 19 марта прошёл митинг против роста тарифов ЖКХ. Об этом сообщили в телеграм-канале алтайского отделения КПРФ.
По словам организаторов, участие в мероприятии приняли около тысячи человек. Митингующие поднимали темы не только роста тарифов, но также говорили о проблемах аварийных домов, бездомных собак, плачевного состояния дорог и медицины.
Напомним, в феврале в Бийске уже проходил аналогичный митинг. Явилось тогда на него около 40 человек.
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