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Митинг против роста тарифов ЖКХ прошел в Бийске

По данным организаторов, участие в мероприятии приняли не менее тысячи бийчан

19 марта 2023, 18:27, ИА Амител

Фото: КПРФ Алтай official
Фото: КПРФ Алтай official

В Бийске 19 марта прошёл митинг против роста тарифов ЖКХ. Об этом сообщили в телеграм-канале алтайского отделения КПРФ.

По словам организаторов, участие в мероприятии приняли около тысячи человек. Митингующие поднимали темы не только роста тарифов, но также говорили о проблемах аварийных домов, бездомных собак, плачевного состояния дорог и медицины.

Напомним, в феврале в Бийске уже проходил аналогичный митинг. Явилось тогда на него около 40 человек.

Комментарии 5

  • Нельзя быть против и платить, если платишь значит согласен.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Презренны вы в своем богатстве, Угля и стали короли! Вы ваши троны, тунеядцы, На наших спинах возвели! Заводы, фабрики, палаты - Все нашим создано трудом. Пора! Мы требуем возврата Того, что взято грабежом. Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, Отвоевать свое добро, Вздувайся, горн, и куйте смело, Пока железо горячо!
    19 марта, Гость   Ответить
  • Ну толку то от ваших митингов.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Всё бестолковое и власть оппозиция - наплюй на них моя позиция. Кто к нам с чем, зачем - тот от того и того.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Не хватает денег, подписывай контракт, у них набор 400к
    19 марта, Гость   Ответить
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