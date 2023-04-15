Митрополит Сергий поздравил жителей Алтайского края с Пасхой

Владыка пожелал мира и благословения жителям края, страны и всего мира

15 апреля 2023, 22:07, ИА Амител

Кадр из видео: "Вести Алтай"

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий поздравил православных верующих с Пасхой. Видео с его речью опубликовал телеграм-канал "Вести Алтай".

Владыка пожелал мира и благословения жителям края, страны и всего мира.

"В эту светозарную ночь живоносной Пасхи Христовой с особенным чувством мы просим у Господа мира и благословения для нашего края, для нашей родины, для миллионов граждан России, для всего мира. Пусть наша память о Христе Воскресшем по-особенному наполняет всё пространство Вселенной, и самое сокровенное – наше личное пространство, всю полноту жизни людей. Да будет радость Воскресения радостью всех людей Земли. Христос воистину Воскресе! С Пасхой Господней, дорогие мои друзья!" – поздравил он.

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля в барнаульском Александро-Невском соборе пройдёт Пасхальное богослужение, которое возглавит митрополит.

Службу покажут в прямом эфире – её вещание начнётся в 23:30. Посмотреть трансляцию можно будет по телеканалу "Катунь 24", а также на сайте amic.ru.