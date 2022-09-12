Чуда не произошло. Почему «Единая Россия» в Барнауле победила закономерно

Почему результаты выборов Барнаульской городской Думы всегда отличаются от результатов выборов краевого Законодательного Собрания, объяснил обозреватель amic.ru Дмитрий Негреев.

В начале июня председатель Законодательного Собрания и лидер алтайских единороссов Александр Романенко заявил, что партия власти будет стремиться получить 50% голосов на выборах в Барнауле. Вспоминая низкий результат ЕР на прошлогодних выборах в АКЗС, многие наблюдатели отнеслись к прогнозу Романенко с недоверием. Amic.ru же объяснил, что цифры, озвученные председателем АКЗС, вполне обоснованны.

Прогнозируя результат выборов в Барнаульскую городскую Думу, часто апеллируют к выборам в краевое Законодательное Собрание, прошедшим год назад. Мол, в 2021 году «Единая Россия» набрала всего 34,3%, проиграла 15 округов, значит, и в 2022-м будет примерно то же самое. Однако так не происходит.

По предварительным данным, ЕР получила вчера, 11 сентября, 47,98% (почти на 14% больше, чем на выборах в АКЗС в 2021 году). Так же было и на предыдущих выборах. В 2016 году единороссы получили в АКЗС по партсписку 34%. А на выборах Барнаульской гордумы в 2017 году — 49,6%. В 2011 году на выборах в АКЗС ЕР смогла набрать 39,8%, а на выборах БГД в 2012 году — 50,2%.

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Политика Почти одна партия. Кто побеждает на выборах в Барнаульскую гордуму?

При этом у КПРФ всё ровно наоборот. На выборах в Заксобрание партия набирает всегда больше, чем через год на выборах в АКЗС. Судите сами. АКЗС: 2021, 2016, 2011 годы — 24,04%, 21%, 25,4%. БГД: 2022, 2017, 2012 годы — 15,4%, 16,4%, 16,6%.

Если ситуация повторяется из раза в раз, то можно говорить о закономерности. Причём объясняется она достаточно просто.

Выборы Заксобрания Алтайского края с 2011 года проводятся одновременно с выборами Госдумы. В ГД баллотируются политики федерального уровня, кампания несколько месяцев подряд освещается центральными телеканалами, происходит мобилизация не только провластного, но и протестного электората. Интерес к политике, возбуждённый думскими выборами, переносится и на выборы АКЗС. Результат — увеличение явки и процента голосов, отданных за оппозиционные партии.

В выборах АКЗС в 2011, 2016 и 2021 годах приняли участие 52, 40 и 39,75% избирателей. В выборах БГД в 2012, 2017 и 2022 годах — 12,5, 20 и 13,6%. Чем ниже явка, тем меньше доля протестно настроенных избирателей и тем выше результат «Единой России». И дело вовсе не в чудо-политтехнологах, и даже не в административном ресурсе. Явку, конечно, можно «сушить», но запретить избирателям прийти на участки — вряд ли.

Короче говоря, никаких чудес не произошло. Если не считать того, что Барнаульская гордума теперь стала не четырёх, а пятипартийной. К уже привычным всем «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР добавилась партия «Новые люди».