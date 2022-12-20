НОВОСТИМнения

Больше котиков и лебедей. Как Барнаулу прославиться за счёт своих легенд

Скандально известный проект скульптуры кота в интересной позе и лебеди с моста могли бы стать очень крутыми «фишками» столицы Алтайского края

20 декабря 2022, 08:02, ИА Амител

Фото: nikola_piter_art
Фото: nikola_piter_art

Праздник Нового года, каким мы его знаем сейчас — с Дедом Морозом, Снегурочкой и ёлкой, — относительно молодой. Ему, по сути, именно такому и сотни лет нет. А ведь кажется, что он был всегда. И всё почему? Потому что в него вложили несколько прошлых и придуманных специально для него замечательных добрых традиций и легенд, которые со временем сделали этот праздник самым родным и самым домашним.

И в Барнауле есть такие клёвые легенды (или могут появиться), которые можно не просто монетизировать, а с помощью них даже мощно продвинуть имя нашего города. Надо только оглянуться вокруг и начать эти легенды и традиции уже использовать не только внутренне и неформально, но и выносить в мир. И ещё их создавать.

Мост не коммунальный, а Лебединый

Согласитесь, фраза «коммунальный мост» ни о чём не говорит простому человеку. Это один из миллионов мостов с таким же никаким, просто функциональным названием, из которого ничего не выжмешь для души и для того же продвижения. Пусть даже он будет суперсовременным, удивительно красивым и мегаполезным. А если у моста вдруг появляется личное имя, он моментально выделяется на фоне остальных безликих переходов.

У моста, который сейчас ремонтируют в Барнауле, есть ещё и чисто географическое наименование — «у Нового рынка». Но это тоже как-то бездушно.

Однако у этого моста есть его собственная добрая легенда, уже давно живущая своей жизнью, пусть даже кому-то не нравившаяся своим эстетическим воплощением. Это мост «с лебедями». Легенду запустил замечательный барнаульский тренер Валерий Метелица в честь своего трагически погибшего родственника по имени Андрей, создав на трубе у перехода первую скульптуру лебедя Андрюши.

Все перипетии этого и последующих лебедей, появлявшихся на той самой трубе, барнаульцы хорошо знают. Теперь часть этой «стаи» самодельных и не очень-то прекрасных с виду птиц (ну так, на любителя) обитает в зоопарке, а другая — в культурном центре во Власихе.

Мост рано или поздно достроят, он облегчит трафик, будет красив, свеж и современен. Но так и останется официально бездушным коммунальным мостом у рынка.

А если ему присвоить личное имя? И не надо ничего изобретать, легенда у моста уже есть о-го-го какая великолепная, трогательная, домашняя, любимая горожанами и достойная, чтобы о ней знали бы и приезжие. И влюбились бы в нас через неё, в наш город, в сам этот замечательный в будущем мост.

Он может называться Лебединый мост, или Андрюшин мост. Без разницы как, потому что в данном случае это об одной и той же легенде. Но на всех картах в интернете у него будет своё уникальное и такое душевное имя, о котором любопытному гостю Барнаула обязательно захочется узнать. А узнав, почему мы его так именуем, он поймёт, какие мы классные люди и какой у нас добрый город. И расскажет о нас своим землякам.

А для пущей важности у моста надо сделать соответствующие таблички с его именем на обоих концах. И даже, если так хочется, установить небольшую, но изящную, выполненную профессиональным скульптором фигурку лебедя Андрюши. Чтобы она никому не мешала, но всех согревала своей простой красотой.

Конечно, можно было бы поступить очень бюрократически и дать название «мост им. В. А. Метелицы». Валерий Андреевич, несомненно, заслужил это своей деятельностью. Но ведь именно он сам родил легенду о лебеде Андрюше. И название Лебединый, или Андрюшин, будет и данью ему, его доброй и светлой идее.

Больше котиков милых и разных

А вот идея художника из Барнаула, выступающего под ником Никола Питерский, установить небольшую скульптуру кота в своеобразной позе (см. фото вверху) в скверике на перекрёстке улиц Взлётной и Сергея Ускова, могла бы вылиться в новую традицию (и легенду!) Барнаула, если придать этому больший масштаб.

Да, поза этого кота вызвала в декабре неоднозначные пересуды у пользователей в соцсетях. Но это если такой кот появится один и только в этом месте.

А если их будет пять или десять? И они будут одинаковыми по образу, но в разных позах, с разными эмоциями? Котик грустный, котик весёлый, котик злой, котик сытый, влюблённый и т.д. И расставить этих милых зверьков по разным скверикам Барнаула.

А к ним приспособить нашу домашнюю традицию фотографироваться свадьбам у разных мостов. И тут завести схожую традицию — собрать селфи или групповое фото у всех котиков Барнаула. Объехать его весь и сделать пять или десять (сколько мы их поставим) снимков, потом выложить их в соцсети и заполонить нашими котиками виртуальное пространство Рунета.

Душевно ведь? Заодно и город посмотрят. И будет целая экскурсия по нашим котикам, к которой придётся гидам придумывать ещё и соответствующее сопровождение с рассказом о каждой из точек, где эти медные зверушки стоят.

И это будет ещё одна наша легенда, которая станет работать на Барнаул и барнаульцев.

Почему нет? Это же не так и сложно сделать.

Комментарии 17

  • Все прекрасно понимают, что Барнаул никогда не станет туристической "меккой"! "Как осла не наряжай, он все равно кобылой не станет". Тем более с уровнем финансирования этой затеи, когда в администрации всего 3 коллег(к)и занимающиеся этим вопросом, гордо называющие себя "отделом по туризму". Хоть какие легенды придумывай, хоть какие памятники ставь, или как модно сейчас называть "точки притяжения", ничего не изменится если этим не заниматься комплексно, без этого, Барнаул всегда будут воспринимать только как транзитный город.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Андрей, написано конечно красиво, но... Ты же сам понимаешь, что это слова и не более. Даже жители Новоалтайска не поедут смотреть фигурки лебедей из старых покрышек. Про более отдаленные населенные пункты и говорить нечего. :)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Верхний гость, вы не совсем правы. На Мало-тобольской организовали несколько точек притяжения. Они постоянно тянут к себе Ефпатория Каловорота. Но таких точек полно по городам и весям нашей необъятной. А на одном Ефпатории туризм не вытянуть.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще-то, если смотреть нелицеприятной правде прямо в глаза, надо честно сказать, что деревня барнаул - это всего лишь депрессивный, нищий и дотационный тупик на окраине агонизирующей страны. И никакие кустарные поделки ничего здесь никогда изменить не смогут. Тем более в последние годы город ускоренно превращается в медленно умирающий спальник с вертикальными бараками.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ни разу меня не притянул ни этот выдуманный кем-то с бодуна "Арбат", ни эта дебильная лестница...и чем больше таких арт-пространств возникает, тем с большей радостью я бегу из города на природу... кстати, старожилы наверняка меня поддержат- вы заметили, как город облысел...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • «у Нового рынка». Но это тоже как-то бездушно. === Можно душевнее назвть - "Музей 2")))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А по-моему, отличная идея! Поддерживаю!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • мне тоже нравится! лебединый мост и котики - это так мило и душевно... а некоторым гостям ничем не угодить - везде г...но мерещится
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ни разу меня не притянул ни этот выдуманный кем-то с бодуна "Арбат", ни эта дебильная лестница.. Вы правы, живу - пешком дойти, из окна видно, но совсем не тянет, ни разу.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • вы заметили, как город облысел... - так везде вместо деревьев либо плитку кладут, либо "газон" втыкают. А потом на этом, с позволения сказать, газоне, машины паркуются, как на Молодежной - и всем плевать.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Специально приезжаю с другого конца города чтобы побыть в горпарке,перейти мост через Барнаулку,подняться по лестнице на гору,полюбоваться обзором на гору и Обь,спуститься по другой лестнице на набережную,пройтись по ней и вернуться на окраину )
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Андрюшин мост ===== Кажется, он трагически погиб в пьяной поножовщине?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Андрюша-это лебедь.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • прославьтесь лучше тем что зарплаты выше чем в соседних городах, а цена общ.транспорта ниже
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Андрюша-это лебедь. ==== Не совсем так. Почитай внимательно, сначала был человек. Потом погиб в пьяной поножовщине. Назвали лебедя.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Никто не говорит, что с помощью таких вещей мы станем туристической меккой. Просто у нас появятся дополнительные истории, о которых потом будут рассказывать приезжающие к нам и так люди, если у этих историй будет какая-то теплая или интересная идея, а не просто поставленное красивое нечто, не имеющая легенды. Вот пример - самогоннообразных напитков в мире много, но самым популярным из них является виски, потому что у него есть легенда, созданная американским кинематографом. А у других такой истории за собой нет, поэтому и нет такой популярности. Или где-нибудь в туристической мекке массы туристов тянутся к какой-нибудь горе, "с которой сбросилась девушка и растеклась в виде реки", а не просто к неизвестной вершине. А почему? Да из-за легенды же, ее потом можно долго рассказывать друзьям и знакомым, такая гора из простой, одной из ряда вдруг превращается в гору с историей. Так и тут, обычный коммунальный мост становится вдруг каким-то "ожившим" с помощью легенды. А ее у нас даже выдумывать не надо, она уже есть. Она про нас же самих. Не таких уж и плохих или неинтересных людей, по своей сути. Про то как погиб этот человек для легенды уже не важно. Эта легенда не про этого человека, а про Метелицу и про нас, его земляков, которые поддержали его почин.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Эта легенда не про этого человека, а про Метелицу и про нас, его земляков, которые поддержали его почин. --- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Хорошие, правильные слова!!!!!!!!!!!!!!!
    20 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров