Многие мировые лидеры тайно разговаривали с Путиным, заявил президент Сербии
Вучич знает как минимум двух таких политиков
02 апреля 2025, 16:40, ИА Амител
Многие мировые лидеры тайно общались с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, об этом в одном из интервью заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним", – сказал Вучич.
Президент Сербии отметил, что встретится с российским лидером 9 мая впервые за три с половиной года.
"Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие", – подчеркнул Вучич.
7 марта в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Сербии подтвердил, что приедет на празднование 80-летия Великой Победы и направит сербских военных для участия в параде.
16:49:52 02-04-2025
Ну выходит дело не тайно
17:12:36 02-04-2025
Двое - это очень много, жаль не известны источники
17:29:00 02-04-2025
Тоже мне открыл тайну!?
Постоянно все политики ведут всякие переговоры! Тайные, полулегальные, легальные... Ещё сюда же специально обученных людей подключают...! Иначе зачем специальные люди в специальных службах!? Ну всё бы работали в посольствах...
17:32:46 02-04-2025
"Сдали" разведчика номер один.
18:00:35 02-04-2025
Да тут часть комментаторов с ним на прямой связи, чего президенты не могут.