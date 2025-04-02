Многие мировые лидеры тайно разговаривали с Путиным, заявил президент Сербии

Вучич знает как минимум двух таких политиков

02 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Многие мировые лидеры тайно общались с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, об этом в одном из интервью заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним", – сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что встретится с российским лидером 9 мая впервые за три с половиной года.

"Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие", – подчеркнул Вучич.

7 марта в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Сербии подтвердил, что приедет на празднование 80-летия Великой Победы и направит сербских военных для участия в параде.