Путин сделал Трампу "личный подарок", заявили в Кремле

По словам спецпосланника президента США, российский лидер подарил американскому коллеге его портрет

24 марта 2025, 17:45, ИА Амител

Дональд Трамп, портрет / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сделал Дональду Трампу "абсолютно личный подарок" и Кремль не намерен раскрывать никаких подробностей. При этом ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф говорил, что российский лидер передал "прекрасный портрет президента Трампа". Об этом сообщает ТАСС.

"Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге", – сказал Песков, комментируя заявление Уиткоффа.

Он подчеркнул, что Кремль не планирует предоставлять дополнительную информацию, если только сам президент не сочтет нужным рассказать об этом.

По словам Стивена Уиткоффа, после встречи в Кремле 13 марта он передал Трампу подарок от Путина. Спецпосланник сказал, что президент РФ "заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа", и американский лидер "был по-настоящему тронут" этим жестом.