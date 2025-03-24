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Путин сделал Трампу "личный подарок", заявили в Кремле

По словам спецпосланника президента США, российский лидер подарил американскому коллеге его портрет

24 марта 2025, 17:45, ИА Амител

Дональд Трамп, портрет / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп, портрет / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сделал Дональду Трампу "абсолютно личный подарок" и Кремль не намерен раскрывать никаких подробностей. При этом ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф говорил, что российский лидер передал "прекрасный портрет президента Трампа". Об этом сообщает ТАСС.

"Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге", – сказал Песков, комментируя заявление Уиткоффа.

Он подчеркнул, что Кремль не планирует предоставлять дополнительную информацию, если только сам президент не сочтет нужным рассказать об этом.

По словам Стивена Уиткоффа, после встречи в Кремле 13 марта он передал Трампу подарок от Путина. Спецпосланник сказал, что президент РФ "заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа", и американский лидер "был по-настоящему тронут" этим жестом.

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИПолитика
Владимир Путин США Россия Политика международные отношения Дмитрий Песков Дональд Трамп

Комментарии 10

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Гость

18:10:35 24-03-2025

Как это мило

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...

18:15:27 24-03-2025

Трамп чем отдарился? Оружием хохлам?

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Гость

20:33:39 24-03-2025

... (18:15:27 24-03-2025) Трамп чем отдарился? Оружием хохлам? ... Одессой.

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Элен без ребят

18:57:03 24-03-2025

Ивано-Франковск? :D

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александр

19:02:54 24-03-2025

Если личный подарок, то это на личные средства, хотелось бы узнать цену. Или это дань хану?

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Гость

19:51:43 24-03-2025

Зачем очередным подарком лишний раз демонстративно напоминать, что в своё время заокеанский делец был уже куплен, причём с потрохами?

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Гость

20:17:32 24-03-2025

Помнится, Медведеву Путин дарил картину "В цеху". Интересный язык символов.

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Гость

20:20:39 24-03-2025

Кемску волость поди отдал?

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Гость

23:13:31 24-03-2025

Ещё недавно Америка была вражеским государством, как все быстро меняется в нашем королевстве.

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Гость

12:53:33 25-03-2025

Гость (23:13:31 24-03-2025) Ещё недавно Америка была вражеским государством, как все быс... Океания никогда не воевала с Остазией...

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