Путин сделал Трампу "личный подарок", заявили в Кремле
По словам спецпосланника президента США, российский лидер подарил американскому коллеге его портрет
24 марта 2025, 17:45, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сделал Дональду Трампу "абсолютно личный подарок" и Кремль не намерен раскрывать никаких подробностей. При этом ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф говорил, что российский лидер передал "прекрасный портрет президента Трампа". Об этом сообщает ТАСС.
"Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге", – сказал Песков, комментируя заявление Уиткоффа.
Он подчеркнул, что Кремль не планирует предоставлять дополнительную информацию, если только сам президент не сочтет нужным рассказать об этом.
По словам Стивена Уиткоффа, после встречи в Кремле 13 марта он передал Трампу подарок от Путина. Спецпосланник сказал, что президент РФ "заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа", и американский лидер "был по-настоящему тронут" этим жестом.
18:10:35 24-03-2025
Как это мило
18:15:27 24-03-2025
Трамп чем отдарился? Оружием хохлам?
20:33:39 24-03-2025
... (18:15:27 24-03-2025) Трамп чем отдарился? Оружием хохлам? ... Одессой.
18:57:03 24-03-2025
Ивано-Франковск? :D
19:02:54 24-03-2025
Если личный подарок, то это на личные средства, хотелось бы узнать цену. Или это дань хану?
19:51:43 24-03-2025
Зачем очередным подарком лишний раз демонстративно напоминать, что в своё время заокеанский делец был уже куплен, причём с потрохами?
20:17:32 24-03-2025
Помнится, Медведеву Путин дарил картину "В цеху". Интересный язык символов.
20:20:39 24-03-2025
Кемску волость поди отдал?
23:13:31 24-03-2025
Ещё недавно Америка была вражеским государством, как все быстро меняется в нашем королевстве.
12:53:33 25-03-2025
Гость (23:13:31 24-03-2025) Ещё недавно Америка была вражеским государством, как все быс... Океания никогда не воевала с Остазией...