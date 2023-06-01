"Особого выбора нет". Почему строителям на Алтае не хватает кадров и чем это грозит

Сейчас региональным строительным организациям не хватает около 28% специалистов

01 июня 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Строительные организации Алтайского края испытывают кадровый голод: они не могут закрыть многие вакансии. Молодые выпускники профильных вузов не всегда готовы оставаться жить в Алтайском крае и уезжают в соседние регионы страны. Чтобы решить эту проблему, алтайские строители планируют уже на третьем-четвёртом курсе отбирать самых талантливых студентов и платить им стипендию, а по завершении учёбы приглашать на работу. Ситуацию с дефицитом кадров обсудили 31 мая на заседании Союза строителей Алтайского края.

"Студенты боятся физики"

Сейчас в целом по стране не хватает около двух миллионов строителей. Отчасти эту проблему решают с помощью привлечения рабочих из ближнего зарубежья. В Алтайском крае нехватка кадров около 28%, согласно подсчётам представителей отрасли. При этом на бумаге ситуация не такая критичная: в 2022 году учебные заведения выпустили около 350 специалистов, а работать в строительные компании пришло 645 новых сотрудников.

Как пояснил декан строительно-технологического факультета АлтГТУ им. И.И. Ползунова Иван Харламов, решать проблему необходимо на уровне школьного образования. Так, например, из 10 тысяч алтайских выпускников в 2022 году физику сдавали только тысяча человек. В итоге на инженерные специальности в "Политех" стали брать тех, кто сдавал ЕГЭ по обществознанию и иностранному языку. Однако такие студенты не могут долго учиться в техническом вузе и отчисляются, когда им начинают преподавать физику или математику.

"Студенты боятся физики. Особого выбора у нас нет. Берём всех. Высшую математику многие ненавидят. Качество образования страдает. Вуз деградирует, а преподавательский состав стареет", – отметил Иван Харламов.

По словам декана, уход от Болонской системы поможет изменить ситуацию. Однако строительные организации должны быть сами заинтересованы, чтобы работать по привлечению кадров. Так, например, дорожные организации уже на втором-третьем курсе берут студентов на практику и платят им зарплату. Уже после окончания университета многие выпускники устраиваются в эти организации.

"Не надо нам отличников"

Подобную практику по привлечению на работу студентов ведут и в СК "Жилищная инициатива". Её директор Юрий Гатилов рассказал, что с третьего курса они по желанию принимают к себе на практику будущих строителей и платят им по 30-40 тысяч рублей в месяц. Самые талантливые во время всей учёбы получают стипендию до трёх тысяч рублей. Гатилов уверен, что самых талантливых студентов видно сразу, и после того как они получают диплом, он с удовольствием принимает их в штат "Жилищной инициативы" на хорошую зарплату. При этом дефицит кадров всё равно остаётся, потому что некоторые выпускники уезжают в другие регионы. Поэтому строительные организации сами должны мотивировать выпускников оставаться в Алтайском крае: платить хорошие зарплаты, создавать комфортные условия для жизни и досуга.

"Не надо нам отличников. Я сам после вуза не всё знал. Умненьких мы на практике сразу замечаем и готовы их доучивать сами. Также мы готовы создавать обучающие курсы, чтобы показывать их в учебных заведениях", – пояснил Юрий Гатилов.

С аналогичной инициативой выступил генеральный директор ООО "Барнаульский завод железобетонных изделий № 1" Кирилл Овсянников. На его предприятии работают около 1200 человек. Для них важно, чтобы они могли хорошо питаться, отдыхать и пользоваться служебными автобусами.

"Не нужно тратить деньги на пиар отрасли. Просто необходимо хорошо развивать свои предприятия", – отметил Кирилл Овсянников.

Показывать штукатуров по ТВ

Несмотря на жалобы застройщиков, в целом в Алтайском крае нет дефицита кадров, считает начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура. По её информации, в регионе 288 вакансий в строительной отрасли, а средняя зарплата составляет около 40 тысяч рублей. Да и эта цифра, считает Капура, не истина в последней инстанции, потому что многие застройщики платят сотрудникам серую зарплату. При этом в ближайшие годы из-за демографической ямы есть риск возникновения реального дефицита кадров.

Надежда Капура пояснила, что необходимо пиарить рабочие профессии и выставлять билборды с лучшими штукатурами и строителями по Алтайскому краю.

В ответ на это президент Союза строителей региона Александр Мишустин предложил ещё более кардинальный подход: показывать лучших строителей края по ТВ и в других СМИ.

"Вот школу за бюджетные деньги открывают. Понятно, что там глава города, губернатор, директор. Но вы хоть одного строителя-то покажите! Школа же не сама построилась. Вы отблагодарите людей, которые это сделали! А не только директора заведения показывать по телевизору", – обратился к представительнице власти Александр Мишустин.

В итоге участники заседания согласились, что проблему с нехваткой кадров необходимо решать на самом высоком уровне.