Много, но мало. Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами на Алтае
Специалисты, работающие в самой "денежной" отрасли края, получают в среднем 60 тыс. рублей, однако это почти самый низкий показатель в сравнении с другими регионами России
17 марта 2025, 12:25, ИА Амител
Алтайский край занял 80-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по зарплатам в отраслях, а Республика Алтай – на 71-м, сообщает РИА Новости.
В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). В силу специфики экономической структуры в разных регионах люди трудятся в различных отраслях. При этом в некоторых субъектах РФ нет определенной специализации, и многие отрасли представлены в сопоставимых пропорциях.
"В Алтайском крае отрасль с наивысшей зарплатой в 2024 году – производство готовых металлических изделий. Средняя зарплата в регионе в ведущей отрасли в 2024 году – 60 тыс. рублей", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай ведущая отрасль – госслужба, где в прошлом году доход в среднем составлял 68 тыс. рублей.
Среди регионов Сибири по величине среднего дохода лидирует Красноярский край (12-е место), где добыча драгоценных металлов приносит работникам в среднем 162 тыс. рублей. На 15-м месте расположилась Иркутская область со своей добывающей отраслью, работа в которой в среднем приносит 148 тыс. рублей.
Первые позиции в рейтинге занимают Сахалинская область (добыча нефти и газа, 317 тыс. рублей), Москва (финансовые услуги, 302 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа, 244 тыс. рублей). Замыкают список три республики, где самая денежная отрасль – госслужба: Чеченская (60 тыс. рублей), Ингушетия (57 тысяч) и Калмыкия (54 тысячи).
Ранее молодые жители Алтайского края назвали зарплату, за которую однозначно не будут работать. 10% опрошенных указали, что 60 тыс. рублей для них слишком мало.
12:33:02 17-03-2025
данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют --- там хорошие зарплаты, там в основном командировочные
13:16:46 17-03-2025
Гость (12:33:02 17-03-2025) данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют --- там... шутка за 300
15:49:09 17-03-2025
Опять в среднем и в самой денежной отрасли всего 60 тысяч! Получается, к примеру, директор получает 600 тысяч, то 19 работников должны получать по 30 тысяч, а в среднем получится примерно 60. Можно представить себе, что получится в других отраслях и не в среднем, а реально на руки. И, опаньки, 20-25 тысяч
16:00:36 17-03-2025
Так недавно писали, что у нас повысился показатель средней зарплаты по краю. И теперь он равен 55 тыр. А тут 60. Ниче себе, куда им столько и за что!?
18:49:55 17-03-2025
Нужно из Москвы людям показать, что тут такие зарплаты. Просто до Москвы не доходит. Просто тварей много и им говорят что люди в шоколаде купаются и пьют винище дорогое в Алтайскомкрае.
18:56:17 17-03-2025
Я пенс... Работаю... Один без жены... Авто нет.. .. Доход 65-68 в месяц... Коммуналку заплатишь лекарства купишь и уже оглядываешься как сэкономить. Жратва дорогая. Одежда тож недешевая. Рано или поздно придется уйти с работы и тогда все. Капец
22:03:25 17-03-2025
Константин (18:56:17 17-03-2025) Я пенс... Работаю... Один без жены... Авто нет.. .. Доход 65... позвольте узнать сколько же вы такое едите, что вам двух месячных зарплат обычных работяг не хватает?
07:11:48 18-03-2025
Элен без ребят (22:03:25 17-03-2025) позвольте узнать сколько же вы такое едите, что вам двух мес... Написано же-коммуналка и лекарства.
12:25:29 18-03-2025
Элен без ребят (22:03:25 17-03-2025) позвольте узнать сколько же вы такое едите, что вам двух мес... Обычный работяга так и получает, если не больше
22:29:00 17-03-2025
Константин (18:56:17 17-03-2025) Я пенс... Работаю... Один без жены... Авто нет.. .. Доход 65...
капец, как люди то на 15 - 27 тысяч руб пенсии живут )
23:46:32 18-03-2025
Гость (22:29:00 17-03-2025) капец, как люди то на 15 - 27 тысяч руб пенсии живут )... Ограничиваясь сегодня в одном завтра в другом и так по кругу кто занимает чтоб хоть как то себя раз в месяц порадовать так жизнь и проживают я говорю про людей пенсионного возраста они старой закалки и привыкли довольствоваться малым а молодым семьям как трудно заработать чтоб всем хватало и хоть 2-3 т. Отложить была возможность да такая молодёж все в долгах и без отдыха живут годами до них не кому дела нет! У нас нет такого что помогать можно искренне , толстосумы лучше будут этим показывать своё богатство для удвотволетворения внутреннего самолюбование чем родственику больному помогут! Живём во время загнивающией взаимо выручки ближнего.
07:58:00 18-03-2025
Элен без ребят (22:03:25 17-03-2025) позвольте узнать сколько же вы такое едите, что вам двух мес... Ну что же вы напали на человека, может там коммуналка дорогая)
Я не спорю да в городе за все платить нужно,но пусть не высокооплачиваемая работа но она всегда найдется если поискать. А вот в деревне и работы нет от слова совсем и цены на продукты и не только,ни чем не отличаются от городских...вот тут реально круг сужается....
09:44:22 18-03-2025
в Юго-Западном ДСУ , в Рубцовске, ,зарплата дорожного рабочего 35 тысяч рублей. А в системе образования, в детсадах, люди получают зарплату в размере МРОТ(22 тысячи рублей).
13:52:11 18-03-2025
uiser (09:44:22 18-03-2025) в Юго-Западном ДСУ , в Рубцовске, ,зарплата дорожного рабоче... Это точно, я работаю в детсаду и моя зп МРОТ))). Одни едят мясо, другие капусту, а в среднем голубцы🤣