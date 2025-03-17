Специалисты, работающие в самой "денежной" отрасли края, получают в среднем 60 тыс. рублей, однако это почти самый низкий показатель в сравнении с другими регионами России

17 марта 2025, 12:25, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край занял 80-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по зарплатам в отраслях, а Республика Алтай – на 71-м, сообщает РИА Новости.

В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). В силу специфики экономической структуры в разных регионах люди трудятся в различных отраслях. При этом в некоторых субъектах РФ нет определенной специализации, и многие отрасли представлены в сопоставимых пропорциях.

"В Алтайском крае отрасль с наивысшей зарплатой в 2024 году – производство готовых металлических изделий. Средняя зарплата в регионе в ведущей отрасли в 2024 году – 60 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай ведущая отрасль – госслужба, где в прошлом году доход в среднем составлял 68 тыс. рублей.

Среди регионов Сибири по величине среднего дохода лидирует Красноярский край (12-е место), где добыча драгоценных металлов приносит работникам в среднем 162 тыс. рублей. На 15-м месте расположилась Иркутская область со своей добывающей отраслью, работа в которой в среднем приносит 148 тыс. рублей.

Первые позиции в рейтинге занимают Сахалинская область (добыча нефти и газа, 317 тыс. рублей), Москва (финансовые услуги, 302 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа, 244 тыс. рублей). Замыкают список три республики, где самая денежная отрасль – госслужба: Чеченская (60 тыс. рублей), Ингушетия (57 тысяч) и Калмыкия (54 тысячи).

Ранее молодые жители Алтайского края назвали зарплату, за которую однозначно не будут работать. 10% опрошенных указали, что 60 тыс. рублей для них слишком мало.