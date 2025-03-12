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Власти Алтайского края выделят еще несколько миллиардов на зарплату бюджетникам

Расходы региона в 2025 году увеличат почти на 9%

12 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На повышение зарплат работников бюджетной сферы в Алтайском крае дополнительно направят 2,8 млрд рублей. В целом расходы региона на 2025 год с запланированных 192,383 млрд рублей увеличат до 211 млрд. Такие корректировки в бюджет подготовило правительство края, и 13 марта этот документ внесут в АКЗС. Об этом 12 марта на коллегии регионального Минсоцзащиты по итогам работы ведомства за год заявил губернатор Виктор Томенко.

"Есть возможность использовать деньги прошлого года, которые не были освоены. Конечно, нужно будет завершить задачи, на которые деньги предусматривались. Но мы уточнили свои доходы, поэтому расходы Алтайского края будут увеличены. В том числе будут увеличены расходы на оплату труда сотрудников бюджетной сферы. На это было предусмотрено чуть больше 70 млрд рублей в 2024 году. В этом - увеличиваем еще на 2,8 млрд", – сообщил губернатор.

Глава региона напомнил, что при планировании бюджета также предусматривались средства на многочисленные меры социальной поддержки граждан, включая различные выплаты. Деньги на эти цели закладывали с учетом индексации, однако по итогам года ее фактический размер превысил 9,8%. Поэтому правительство края приняло решение эти выплаты доиндексировать. В проект поправок бюджета это решение также внесено, подчеркнул Виктор Томенко.

Дополнительное финансирование также позволит региону расширить автопарк специализированного транспорта, который используется для перевозки маломобильных граждан. Изначально бюджетом планировалось в 2025 году приобрести два таких автомобиля. Но благодаря выделенным на эти цели дополнительно 20 млн рублей регион сможет купить еще четыре-пять машин, сообщил губернатор.

Виктор Томенко Алтайский край зарплаты

Комментарии 10

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Musik

13:44:19 12-03-2025

вот лучше бы на такие деньги провели Праздник Пива.
забесплатно. всем. до упора.
и народу было бы приятно, и поддержка производителя, и инфляция не разгоняется, и туристическое событие.
сплошь плюсы.

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Гость

16:36:45 12-03-2025

Musik (13:44:19 12-03-2025) вот лучше бы на такие деньги провели Праздник Пива.забес... А я помню, как в середине 90х на Сахарова был такой праздник. Что то было типа презентации завода "ВОРСИН" Пиво тогда действительно лилось рекой. И бутылочное и естессно разливное. По площади, по всем кустам лилось и выливалось. Пьянющего народу было масса. Но что характерно, люди радовались, были веселы, пели, танцевали. Никто даже не подрался. Отсюда вывод - пиво нас объединяет.

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Для Томенко

13:47:42 12-03-2025

Про муниципалов кто-нибудь вспомнит? Третий год не индексируют и так мизерную зарплату.

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Элен без ребят

23:41:41 12-03-2025

Для Томенко (13:47:42 12-03-2025) Про муниципалов кто-нибудь вспомнит? Третий год не индексиру... если не секрет, мизерная это сколько? просто интересно сколько оклады + премии + 13 зп

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ник

16:12:21 12-03-2025

А работникам больниц добавят? А то весь декабрь обещали (Путин) поднять зарплаты бюджетникам на 13,2% с 1 января, а уже март, но подняли только цены вместо зарплат.

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Гость

18:22:38 12-03-2025

ник (16:12:21 12-03-2025) А работникам больниц добавят? А то весь декабрь обещали (Пут... Точно

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Гость

11:40:06 13-03-2025

Гость (18:22:38 12-03-2025) Точно... Почему люди такие не внимательные? Вы оглянитесь! За вами бегут, догоняют, добавить зарплату хотят, а вы не видите.

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Гость

20:54:53 12-03-2025

Ага, оклад повышают, а зарплата в итоге та же.

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Гость

11:07:27 13-03-2025

Есть возможность использовать деньги прошлого года, которые не были освоены. Учителям в частности добавили, плюс- минус 600 руб. Правда ни разу не заплатили- денег нет.

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Екатерина

17:55:08 13-03-2025

Да,в октябре должностные оклады медикам увеличили в 2 РАЗА!В 2 раза,Карл! В итоге он,этот должностной оклад ВРАЧА теперь составляет почти 18 тысяч рублей! И это- единственное,что ГАРАНТИРОВАНО государством! Чуть больше МРОТ! А все остальное- как главный врач посмотрит!А потом все удивляются- чего это из государственных поликлиник и больниц медики бегут?

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