Расходы региона в 2025 году увеличат почти на 9%

12 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На повышение зарплат работников бюджетной сферы в Алтайском крае дополнительно направят 2,8 млрд рублей. В целом расходы региона на 2025 год с запланированных 192,383 млрд рублей увеличат до 211 млрд. Такие корректировки в бюджет подготовило правительство края, и 13 марта этот документ внесут в АКЗС. Об этом 12 марта на коллегии регионального Минсоцзащиты по итогам работы ведомства за год заявил губернатор Виктор Томенко.

"Есть возможность использовать деньги прошлого года, которые не были освоены. Конечно, нужно будет завершить задачи, на которые деньги предусматривались. Но мы уточнили свои доходы, поэтому расходы Алтайского края будут увеличены. В том числе будут увеличены расходы на оплату труда сотрудников бюджетной сферы. На это было предусмотрено чуть больше 70 млрд рублей в 2024 году. В этом - увеличиваем еще на 2,8 млрд", – сообщил губернатор.

Глава региона напомнил, что при планировании бюджета также предусматривались средства на многочисленные меры социальной поддержки граждан, включая различные выплаты. Деньги на эти цели закладывали с учетом индексации, однако по итогам года ее фактический размер превысил 9,8%. Поэтому правительство края приняло решение эти выплаты доиндексировать. В проект поправок бюджета это решение также внесено, подчеркнул Виктор Томенко.

Дополнительное финансирование также позволит региону расширить автопарк специализированного транспорта, который используется для перевозки маломобильных граждан. Изначально бюджетом планировалось в 2025 году приобрести два таких автомобиля. Но благодаря выделенным на эти цели дополнительно 20 млн рублей регион сможет купить еще четыре-пять машин, сообщил губернатор.